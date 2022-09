PlayStation presentará hoy sus esperadas novedades, auque tocará trasnochar

Finalmente tendremos un nuevo State of Play. PlayStation dará cabida a una lista de los 10 próximos juegos que aterrizarán en sus plataformas PlayStation 4, PlayStation 5 y próximamente en PSVR2. Eso sí, habrá que trasnochar un poco para seguir en directo el evento. Sony ha fijado a las 23:59h (horario peninsular) la presentación del nuevo State of Play.

“Síguelo en directo para ver nuevos anuncios y actualizaciones para PS5, PS4 y PSVR2”, decían en un tweet publicado en la cuenta oficial de PlayStation. ¿Duración? La compañía ha fijado en un total de 20 minutos de duración el evento y desvelar así sus próximas novedades de cara a los meses venideros. “Tendremos grandes actualizaciones de nuestros increíbles socios japoneses y desarrolladores de todo el mundo. Esperamos unos 20 minutos de información sobre los 10 próximos juegos”; añadían en las redes sociales.

Ahora llega la pregunta del millón, ¿cuáles serán esos videojuegos que veremos en el State of Play? Por ahora Sony o PlayStation no han confirmado nombres, aunque sí hemos encontrado varias pistas de lo más interesante en Twitter. Y es que Cory Barlog así como el actor que presta su voz a Kratos han dado RT al mensaje de PlayStation relacionado con el anuncio del nuevo State of Play. ¿Quiere decir esto que ‘God of War Ragnarok’ estará presente? Todo apunta a un rotundo sí.

La mención de socios japoneses ha hecho saltar las alarmas entre más de un usuario. Y es que desde hace unos días se ha rumoreado de forma fehaciente que Bloober Team estaría desarrollando nada más y nada menos que un remake de ‘Silent Hill 2’. Un proyecto del que se habrían filtrado imágenes del videojuego para PS5. La noticia no se ha hecho oficial, pero Konami tendría serios planes para recuperar la marca. Además del regreso de la secuela, la compañía nipona ofrecería la marca a estudios más pequeños para adaptar diversas historias ambientadas en el universo de la saga.

Otros videojuegos que también podrían tener un especial protagonismo en el evento son ‘Resident Evil 4 Remake’, título que veremos el próximo año en consolas; el ansiado ‘Final Fantasy XVI’, así como también ‘Hogwarts Legacy’, el título más prometedor de la franquicia de J.K Rowling que se recuerda.