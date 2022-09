PlayStation sólo piensa en el dinero y no en el jugador, asegura un analista

La subida de precio de PlayStation 5 sigue dejando multitud de lecturas tanto por parte de los jugadores, como expertos en la industria. Uno de los más recientes en dar su opinión al respecto ha sido Michael Pachter, analista cuanto menos polémico a la hora de expresar su opinión sobre la situación y estado del sector.

Recientemente en su cuenta de Twitter, Michael no se cortó un pelo a la hora de hablar del aumento de precio de PS5. "Sony claramente persigue ganancias"; destacaba en la red social. "Esa es SU misión, pero las propuestas más robustas están deleitando a los consumidores", añadía sobre los grandes rivales de la compañía.

"Invertir en E3, mantener estables los precios de las consolas y cobrar 60 dólares por títulos first-party complace a los consumidores"; destacaba en relación a Microsoft y Nintendo, empresas que han participado de una manera u otra en recientes eventos, además de mantener inalterables los precios de sus consolas.

"No participar en E3, aumentar el precio de la consola y los juegos a 70 dólares no es algo amigable para el consumidor"; señalaba Pachter sobre los movimientos de Sony vinculados no sólo al aumento de precio de la consola, sino también la justificación de la subida del precio en los juegos exclusivos o la ausencia en grandes eventos.

Como empresa es totalmente lógico que Sony busque beneficios y por ende ganancias; pero ¿están haciéndolo de manera correcta? Esa es la pregunta que muchos usuarios se hacen tras las últimas y más recientes declaraciones y movimientos de la compañía. Cabe destacar que, tal y como informaron en su blog con la noticia, la inflación y la consiguiente falta de chips para la producción de este tipo de dispositivos habrían sido los principales motivos derivados del aumento de precio en la consola.