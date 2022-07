PS Plus: Estos son los nuevos juegos que llegan al servicio en julio

La llegada del renovado servicio de juegos PS Plus ha sido un éxito entre los jugadores, sobre todo si tenemos en cuenta que ahora no solo nos regalan nuevos títulos, sino que además garantiza que todos los jugadores puedan acceder a un completo catálogo de juegos que disfrutar. Después de todo, este mismo mes la compañía no se ha quedado corta a la hora de incluir 18 nuevos juegos.

Si bien la compañía ya había anunciado una primera tanda, ha llegado el momento de que todos los jugadores puedan disfrutar de la gran experiencia que estos juegos les ofrece. Y es que hablamos de 18 nuevos juegos a los que poder acceder, incluyendo el reciente estreno de ‘Stray’. Por ello, todos los jugadores que busquen nuevas experiencias a disfrutar, este es el momento.

Recordamos que esta tanda de juegos está disponible para PS Plus Extra y Premium, servicios que además podemos probar totalmente gratis esta semana. Por ello, si te quieres dejar llevar por una experiencia completamente nueva y fascinante, echa un vistazo a la lista que está disponible desde este mismo instante:

Stray | BlueTwelve Studio

Juegos PS Plus para Extra y Premium

Assassin’s Creed: The Ezio Collection - PS4.

Assassin’s Creed Freedom Cry - PS4.

Assassin’s Creed IV Black Flag - PS4.

Assassin’s Creed Rogue Remastered - PS4.

Assassin’s Creed Unity - PS4.

Final Fantasy VII Remake Intergrade - PS5.

Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure - PS4.

Jumanji The Video Game - PS4.

Marvel’s Avengers - PS4 y PS5.

Paw Patrol on a Roll! - PS4.

ReadySet Heroes - PS4.

Saints Row Gat out of Hell - PS4.

Saints Row IV: Re-Elected - PS4.

Spirit of the North: Enhanced Edition - PS5.

Stray - PS4 y PS5.

Juegos clásicos para Premium

Echoshift - PSP.

LocoRoco Midnight Carnival - PSP.

No Heroes Allowed! - PSP.

Recuerda que además de todos estos juegos, también puedes disfrutar de una experiencia sin igual con sus más de 400 juegos disponibles en el catálogo. Por ello, si buscas un nuevo título con el que poner a prueba tu habilidad o quieres simplemente disfrutar de una experiencia sin igual, este es el mejor momento para ello.