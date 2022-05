El primer tráiler de ‘GTA 6’ podría llegar pronto según los comentarios de dos músicos

Después de que ‘GTA 6’ lograra un récord histórico con el tuit en el que Rockstar confirmaba su desarrollo, este futuro juego vuelve a estar en el punto de mira. Por el momento no son muchos los datos que sabemos de este esperado título, algo que puede cambiar muy pronto según rumores recientes.

A través de sus respectivas redes sociales, dos músicos bastante conocidos han hecho que los fans de Grand Theft Auto activaran todas las alarmas. Estos dos artistas publicaron ciertos comentarios relacionados directamente con el nuevo título de Rockstar, dando incluso ciertas pistas que pueden ser claves para el lanzamiento del primer tráiler del juego.

Ambos artistas podrían estar relacionados con GTA 6

El primero de ellos es Krypto9095, un rapero que publicó en Twitter un GIF en el que este muestra su mano agarrando una pegatina de logo de Rockstar, imagen que compartió bajo la frase “GTA 6 is coming”. El otro artista vinculado es El Nitro 56, quién comentó a la publicación de Krypto9095 con la palabra “Compañero”, dando a entender que ambos están relacionados con este nuevo juego.

Si bien este mensaje no es lo suficientemente amplio para sacar algo en claro de ‘GTA 6’, con ello intuimos que ambos artistas formarán, de alguna manera, parte del juego. No es la primera vez que algún músico aparece en un título de esta conocida franquicia por lo que no sería algo extraño.

El primer tráiler de GTA 6 podría llegar pronto

Después del eco que consiguieron ambos artistas por sus comentarios sobre ‘GTA 6’ hubo varios usuarios que les preguntaron sobre el primer tráiler del juego. El único en responder fue El Nitro 56 quién directamente dijo “Pronto”, algo que no debemos tener en cuenta hasta que el estudio lo confirme oficialmente.