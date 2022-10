CD Projekt RED regala el primer ‘The Witcher’ con motivo del anuncio de su remake

Una de las grandes noticias que nos llevamos ayer a la tarde fue, precisamente, saber los planes de futuro por parte de CD Projekt RED. La compañía nos ha desvelado y sorprendido con el hecho de que uno de los proyectos que tienen actualmente en marcha no es otro que el remake de The Witcher. Sin embargo, esta no es la única sorpresa que quiere ofrecer a todos los jugadores, sino que hay una novedad más.

Con intención de mantener en la línea de las sorpresas a esta primera entrega, los jugadores pueden adquirir el primer ‘The Witcher’ de forma totalmente gratuita. Esto es gracias a una oferta especial de GOG en la que el estudio nos deja pedir nuestra copia de la obra sin tener que pagar un solo euro para quedárnoslo. Sin embargo, sí hay una pequeña condición para poder disfrutar de esta experiencia sin igual.

Todos los usuarios de PC podrán obtener de forma totalmente gratuita el juego ‘The Witcher: Enhanced Edition’ a través de GOG, aunque hay que cumplir una sencilla condición. Para poder hacerse con esta propuesta, todos los jugadores tendrán que disponer de ‘GWENT: The Witcher Card Game’ en su biblioteca. Lo mejor de esto es que se trata del juego de cartas de CD Projekt RED al que también puedes acceder de forma totalmente gratuita.

Por ello, este es un gran momento para todos los fans de ‘The Witcher’, más aún si tenemos en cuenta que podemos conseguir los inicios de Geralt en el mundo de los videojuegos de forma completamente gratuita. Así es que estamos ante una de las propuestas más fascinantes, sobre todo porque se trata del inicio de una leyenda y uno de los mayores cazadores presentes en el mundo de la fantasía.