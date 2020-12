PUBG Mobile banea a millones de usuarios en la última semana

PlayerUnknown's Battlegrounds ha sido en los últimos años uno de los grandes fenómenos del género battle royale, disponible en PC y consolas. Aunque no suele jugarse de forma competitiva en dispositivos móviles, lo cierto es que el juego tiene una versión para estos dispositivos conocida como PUBG Mobile en la que recientemente sus desarrolladores han hecho "limpieza".

Más de 2 millones de cuentas de PUBG Mobile han sido baneadas permanentemente este mes, según confirman desde PUBG Corporation. Y no, no son cuentas en desuso que los usuarios no utilizan. Son los resultados del esfuerzo por obtener un juego libre de tramposos por parte de sus desarrolladores, por lo que esas 2 millones de cuentas habían tenido algún tipo de relación y uso fraudulento con el juego.

Los jugadores eliminados entre el 11 de diciembre y el 17 de diciembre fueron un total de 2.127.454, principalmente por tres tipos de trampas habituales en este tipo de juegos: visión de rayos X (18%), auto apuntado (15%) y modificación de los modelos de los personajes (31%). No fueron las únicas trampas mostradas en el gráfico de la compañía publicado en Twitter, pero sí las más populares entre los tramposos.

La mayoría de las cuentas baneadas eran bronce (22%), mientras que el siguiente grupo demográfico más grande fue diamante (17%) seguido de platino (15%).