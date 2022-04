¿Qué tipo de jugador eres según tu personalidad? Descúbrelo con nuestro test

A la hora de elegir un videojuego tenemos todo tipo de opciones ajustadas a todos los gustos. Después de todo, no solo tenemos un género a elegir, sino que dentro de este mismo existen todo tipo de opciones que adaptan una aventura al gusto de cada jugador. Además de esto, también debemos sumar la forma en la que un jugador decide vivir la experiencia ya que el poder de la elección o incluso el camino a llevar para una aventura puede acabar en todo tipo de propuestas.

Aquí es donde se presenta el hecho de que cada jugador es un mundo y que existen distintos tipos de jugadores. Hay quienes prefieren una experiencia solitaria, quienes no disfrutan de un videojuego si no juegan con amigos o, incluso, aquellos que disfrutan de encontrar los errores de un juego simplemente por ver dónde se encuentran los límites de estos mismos. Sin embargo, ¿sabes decir qué tipo de jugador eres tú?

Descubre el tipo de jugador que eres según tu personalidad

Podemos no ser realmente conscientes de este hecho y, sin embargo, nuestra personalidad siempre se refleja en la forma en la que interactuamos con lo que nos rodea. De hecho, los videojuegos no son ningún tipo de excepción ya que, ¿cuántas veces te has encontrado con el hecho de que un jugador no ha vivido la experiencia como tú simplemente por los distintos caminos que ha tomado o las decisiones que ha tomado?

Jugador de eSports | Envato

Como en la vida real, los videojuegos nos dan todo tipo de opciones para que podamos vivir las aventuras tal y como deseemos. Por ello, dependiendo del juego al que nos enfrentemos, cada jugador vive la experiencia diferente, obteniendo un final distinto e incluso disfrutando de la posibilidad de conocer la aventura desde una perspectiva nueva propuesta por los propios desarrolladores.

Con intención de que sepas qué tipo de jugador eres según tu personalidad, hemos preparado este test en el que nos enfocamos en los cuatro patrones de los jugadores, los cuales se descubren en base a los gustos, preferencias de juego e incluso los patrones de comportamiento. ¿Quieres saber qué tipo de gamer eres? Este es el momento de poder descubrirlo.