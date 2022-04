La 'resistencia' de Wii U: Los exclusivos que todavía no han visto la luz en Nintendo Switch

Quizás Wii U sea una de las consolas más incomprendidas de la historia. Sus ventas se encuentran entre las peores que ha visto nunca una consola de Nintendo, sin embargo su catálogo puede catalogarse como excepcional. ¿Tienes dudas? Solo tienes que echar un vistazo a la segunda vida que han tenido muchos de sus juegos en Nintendo Switch y sus ventas.

La gran mayoría de títulos exclusivos de Wii U han terminado llegando a cuentagotas desde 2017, como el caso de Bayonetta 2, Mario Kart 8, Pikmin 3, Zelda Breath of the Wild… Sin embargo, todavía queda una pequeña resistencia pretoriana de la consola blanca de Nintendo; juegos que por un motivo u otro todavía no podemos disfrutar en nuestra Switch.

¿Terminarán llegando a la consola híbrida de Nintendo algún día? Todavía le quedan al menos dos años a pleno rendimiento a Switch en el mercado, así no es descabellado que algunos de ellos sí terminen llegando. Vamos a hacer un repaso a algunos de los más deseados por los jugadores.

Star Fox Zero | Defconplay

Los más deseados de Wii U

Paper Mario Color Splash

Se trata de la penúltima entrega de esta saga RPG repleta de humor basada en el universo Super Mario. No es precisamente una de las entregas más apreciadas por crítica y prensa y para muchos ha sido superada por The Origami King (original de Nintendo Switch). Sin embargo, su lanzamiento ayudaría a que muchos lo descubrieran.

Xenoblade Chronicles X

Sin duda, la gran ausencia de Wii U en Nintendo Switch; un JRPG de mundo abierto por el que suspiramos poder jugar algún día en formato portátil. El juego de Monolith se aleja totalmente de las otras entregas de Xenoblade, permitiéndonos explorar un vasto mundo y controlar y personalizar nuestro propio mecha.

Star Fox Zero

Sin duda, la última entrega de Star Fox es uno de los juegos que más partido le saco al mando con pantalla de Wii U y precisamente por eso su porteo a Switch es más que complicado. Sería muy complicado trasladar la experiencia original a la actual plataforma, pero no perdemos la esperanza.

The Legend of Zelda: The Wind Waker y Twilight Princess HD

Quizás, de esta lista sean los dos juegos que más papeletas tienen de terminar llegando a Nintendo Switch. Ambos remasters HD son la mejor manera de jugar a estas entregas de The Legend of Zelda y sería una pena que más jugadores no pudieran descubrirlas en Switch.

Nintendo Land

Si Star Fox Zero es el juego que más partido sacó al mando de Wii U, Nintendoland fue el juego de lanzamiento que nos descubrió las posibilidades de la consola con divertidísimos minijuegos para toda la familia. Sería realmente complicado reproducir la misma experiencia y creemos que Nintendo ni se plantea la posibilidad de llevarlo a Switch.