La respuesta viral de Errejón a un vídeo de Xokas: "Orgullo de los que sirven a lo público"

Xokas ha estado en el punto de mira durante días. El creador de contenido se ha tenido que enfrentar a todo tipo de críticas recientemente a raíz de una polémica respuesta en directo a un espectador. Por otro lado, el gallego también ha tenido que 'pelear' contra los que criticaban su estilo de vida, más en concreto el gastar 900€ al mes en comida a domicilio.

Ahora, Errejón y diputado de Más País no ha podido evitar responder a un tweet viral extraído durante uno de los speech de Xokas. En el vídeo, el creador de contenido habla sobre los niños que no pueden aspirar a ser funcionarios. "Él lo que ve es que no vale la pena ser autónomo. No vale la pena emprender. Eso es lo que te enseñan en España. Aquí que manden cuatro o cinco y todos los demás trabajamos para ellos"; decía Xokas en uno de sus streamings.

El streamer criticaba duramente a todos los que impedían que cumplieran sus sueños; destacando que esa mentalidad no la puede tener un niño de 14 años. Un niño tiene que soñar, tiene que intentar ser lo más grande que pueda ser"; añadía.

El clip y cuya viralidad fue más que notoria en Twitter, dobló su repercusión con la respuesta de Errejón. "El que llama en caso de incendio, el que investiga las vacunas que se pone, los que diseñan las carreteras que usa, el que le opera cuando lo necesita, los que enseñarán a sus hijos en la escuela… Orgullo de los que sirven a lo público para que la sociedad sea posible"; respondía el diputado de Más País.