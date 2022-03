La respuesta de Xokas a los que critican que gasta 900€ en comida a domicilio: "No sabéis lo que me gusta que os joda"

Xokas ha estado en el punto de mira en los últimos días. El streamer gallego siempre se ha caracterizado por hablar sin tapujos de sus ideales y forma de vida. Recientemente, el creador de contenido habló del dinero que gasta mensualmente en comida. Hasta un total de 900€, sino más, se deja el streamer en comida a domicilio, algo que no pilla de sorpresa a sus seguidores.

Aunque durante el speech reconoció que no es barato, Xokas aseguró que cualquiera que estuviera en su posición cobrando 130.000 euros al mes haría exactamente lo mismo. Estas palabras desencadenaron toda una oleada de críticas y mordaces hilos en Twitter criticando la actitud y "chulería" del streamer.

Las críticas no han pasado por alto para el creador de contenido, quien ha respondido sin tapujos y de forma tajante. "Cuando vaya a la casa nueva de un kilo que me he comprado, que me la he comprado de reírme de gente como tu, no voy a pedir a domicilio con tanta frecuencia, voy a contratar a un cocinero o a una cocinera"; señalaba el streamer durante un directo.

El creador de contenido apuntaba que con este cambio comenzaría a comer más sano. "Me va a cocinar una merlucita, me va a cocinar un salmoncito; me va a dejar la comida hecha para la noche. Porque puedo. Sí, ¿qué pasa? Me lo puedo permitir"; añadía destacando y siendo consciente de que este servicio le costaría más de 900€ al mes.

Cansado de las críticas en redes sociales sobre su forma de vida, Xokas respondió de forma tajante y directa a todos aquellos que lo juzgan: "Volvedme a sacar un hilo en Twitter, mientras me fumo un puro y me bebo una copita de whisky. Dadle, poned otro tweet. No veáis lo que me gusta que os joda que vuestra lista de fracasos se vea capitalizada por mi"; señalaba dirigiéndose en especial a los jóvenes de 20 años que, según él, son quienes más lo critican. "Es imposible que hayan cocinado más que yo".

La pasada semana el streamer gallego volvió a ser protagonista de las redes sociales, en especial Twitter. Xokas se dirigía de forma completamente desproporcionada a un usuario que mostró cierta preocupación por su estado en el streaming. El "se te ve cansadito hoy" del espectador se convirtió en toda una oleada de insultos por parte del gallego; palabras que no sentaron nada bien a miles de usuarios, incluyendo su chat.