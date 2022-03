Xokas rompe a llorar como nunca en directo al escuchar la historia de un seguidor

Las últimas horas no han sido fáciles para Xokas. El streamer gallego ha tenido que hacer frente a todo tipo de comentarios en Twitter. En el día de ayer se viralizó un clip en el que el streamer insultaba de forma desproporcionada a la madre de un seguidor. A la par que dicho momento, también se ha hecho viral uno de los momentos más duros del creador de contenido hasta la fecha.

En pleno directo, Xokas rompía a llorar al escuchar la historia de un seguidor. "Me dieron un puñetazo en el ojo causando un desprendimiento de retina y ya no puedo ser Guardia Civil como mi padre"; decía el seguidor en el streaming de Xokas. "Eres una inspiración de superación para todos, gracias por tus palabras, lo intentaré pronto otra vez"; añadía.

Xokas no pudo evitar las lágrimas al escuchar el comentario, rompiendo a llorar como nunca frente a sus espectadores. Aunque ha tenido momentos de debilidad, el gallego nunca se había hundido como hasta ese momento, algo que él siempre ha tratado de evitar como muchas veces ha asegurado.

Tras pasar unos segundos en silencio, el streamer se recompuso y logró dedicar unas palabras a su seguidor. "Siento mucho por lo que has tenido que pasar, lo he visto con mis propios ojos, nunca lo voy a saber tanto como tu, obviamente, pero sé más o menos por lo que has tenido que pasar porque lo he visto y he visto cómo de cruel es la gente, muchas veces, por desgracia"; explicaba deseando mucho ánimo y que la situación del joven mejore.

Xokas dedicó gran parte del streaming de ayer a hablar sobre las críticas que había recibido en Twitter. El creador de contenido justificó la respuesta destacando que después de 7 días y 12 horas de streamings continuadas "es de gilipollas decirle a alguien que tenía cara de cansado"; comparando el comentario con un camarero que se encuentra recogiendo el bar a las 3 de la madrugada. Una respuesta que, de nuevo, pareció no gustar en la red social y a muchos de sus seguidores.