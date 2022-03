Resumen State of Play: Resumen de todas las novedades para PlayStation 4 y PlayStation 5

Muchos fueron los rumores que apuntaban a que PlayStation tenía novedades que mostrar este mismo miércoles 9 de marzo. Y si bien Sony se mantuvo en silencio durante largas semanas, finalmente el momento ha llegado. Con intención de dar visibilidad a los estudios japoneses así como algunas sorpresas guardadas bajo la manga, la compañía ha compartido las novedades de cara a los próximos estrenos en PlayStation 4 y PlayStation 5.

En un directo que se mantuvo en los 20 minutos, la compañía nos ha mostrado una amplia serie de anuncios con gameplays, fechas de lanzamiento y, por supuesto, algunas de las vueltas más esperadas. A continuación compartimos con vosotros un completo resumen de lo que se ha mostrado y de lo que no os podéis perder de cara a los próximos meses en PlayStation 4 y PlayStation 5.

Exoprimal abre la velada del State of Play

Para empezar el State of Play, Capcom tuvo el honor de presentarnos un mundo futurista cargado de peligros y habilidosos luchadores que manejan mechas para poder enfrentarse a los grandes peligros que acechan. Con dinosaurios dispuestos a eliminar a la humanidad, estos valientes héroes tienen que demostrar su habilidad. Eso sí, por ahora con un estreno enfocado para 2023.

Ghostwire prepara su estreno

Este título nos ha dejado sin palabras en más de una ocasión con una trama que maneja la acción y el terror. Con los yokai como protagonistas, este juego en primera persona nos invitará a estar atentos para superar cada peligro. Usando habilidades únicas y tratando de evitar caer ante los malos, tenemos que luchar para descubrir la verdad. Todo preparándonos para su estreno este mes de marzo, exactamente el 25 de marzo.

Nueva demo de Stranger of Paradise

'Final Fantasy' regresa una vez más con una propuesta que busca hablar de los orígenes desde un enfoque un poco diferente al esperado. Nos encontramos con un título que está cada vez más cerca de su estreno pero que, por suerte, podemos probar antes de su lanzamiento. Todo gracias a una demo que, tras la presentación del State of Play, está disponible para su descarga.

Forspoken reaparece con un nuevo gameplay

La obra de Square Enix regresa una vez más para fascinar a los jugadores con una propuesta única y fascinante. Con un gameplay cargado de detalles y una propuesta realmente llamativa en un mundo de fantasía, tenemos un lanzamiento que anotar bien en nuestro calendario ya que su estreno se producirá el próximo 11 de octubre de 2022.

Gundam Evolution, un multijugador que no querrás perderte

¿Alguna vez has soñado con poder manejar un Gundam? Entonces este es el juego que estabas esperando. Con un toque de juego multijugador de enfoque completamente único, será el momento de competir y jugar con tus amigos para llegar a lo más alto. Todo esto, por supuesto, con la posibilidad de manejar a alguno de los Gundam más famosos de los animes japoneses.

Las tortugas ninja están en camino a PlayStation

La colección más completa de las tortugas ninja llega a PlayStation 4 y PlayStation 5 este 2022. Una propuesta ideal para los fans y que garantizará que todos los jugadores puedan recordar los buenos tiempos de estos personajes desde la comodidad de la consola de nueva generación e incluso de la actual.

Jojos Bizarre da el salto a consolas

Uno de los animes del momento se pasa al mundo de los videojuegos garantizando acción y luchas inolvidables. Una propuesta con la que, además, garantizar a todos los jugadores poder manejar a algunos de sus personajes favoritos y aprovechar al máximo sus habilidades. Más de 50 personajes jugables a los que accederemos este 2022.

Trek to Yomi, una aventura para fans de los samurais

Una obra en blanco y negro que invita a los fans de los samurais a disfrutar de algo completamente fascinante. Como si de una película antigua se tratase, es el momento de que los jugadores se preparen para luchar con su katana y descubrir una gran aventura disponible este 2022.

Returnal anuncia su modo cooperativo

El exclusivo de PlayStation 5 regresa una vez más, pero esta vez para anunciar un modo cooperativo en el que invitar a los jugadores a competir con sus amigos en este mundo donde un bucle infinito nos aterroriza. Una propuesta que lo pone difícil pero que quizás, con la ayuda de un amigo, pueda facilitarnos el avance. Una actualización a la que acceder el 22 de marzo.

Dos nuevos juegos de Square Enix en camino

La estrategia de Square Enix no pueden faltar y, como sorpresa de este State of Play, tenemos la propuesta de 'The Diofield Chronicle', un título con esencia única en el que garantizar que recorramos un mapa con distintos reinos en guerra y una jugabilidad en la que tendremos que organizar muy bien nuestros movimientos. Todo con un juego que estará disponible a partir de este 2022.

Para acabar la velada tenemos una propuesta en la que conocemos el regreso de 'Valkyrie' con 'Valkyrie Elysium'. Acción, habilidades de un personaje que fascinan y pura magia es lo que encontramos en este título donde, por el momento, con un vistazo a su historia y un poco de gameplay, tendremos que estar preparados para este 2022 en PlayStation 4 y PlayStation 5.