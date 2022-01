Rubius se sincera sobre la etapa más difícil de su vida: "Pensé que me daba un ataque al corazón"

Rubius ha sido el último invitado en The Wild Project, el podcast de Jordi Wild. Tras convertirse en uno de los formatos de mayor éxito y recibir a personalidades de diferentes ámbitos, le llegaba el turno a uno de los grandes de YouTube, todo un referente para la plataforma de Google y del que sobran las presentaciones: Rubius.

Durante el encuentro ambos hablaron de diferentes temas, como ya es habitual en The Wild Project. Si bien el tema relacionado con la depresión fue uno de los puntos que más impacto dejó en la entrevista con ElXokas y algo sobre lo que el gallego no se ha escondido; Jordi Wild quiso también interesarse por una de las etapas más complicadas de Rubius.

La clave para curar su ansiedad

El veterano youtuber no ha ocultado nunca que ha sufrido de ansiedad, especialmente durante sus últimos años en Madrid. En The Wild Project explicó muchos de los ataques que sufría y cómo llegó a superar la situación. "He seguido teniendo ataques de ansiedad muy fuertes. Una noche tuve que llamar a mi madre, pensé que literalmente me daba un ataque al corazón y me tuvo que llevar a urgencias"; comentó.

Rubius explicó que la ansiedad fue uno de los motivos principales por los que decidió abandonar durante varios meses el canal de YouTube. Sobre su recuperación, el creador de contenido explicó cómo logró superar esta complicada etapa. "Lo que me ha funcionado a mi es ponerme objetivos, cumplirlos y dedicarme a algo que me gusta al 100%".

La marcha de Rubius a Andorra ha sido muy criticada, pero tal y cómo él comenta en la entrevista, el vivir con su novia ha sido otro de los factores que han influido en su salud mental de forma positiva. Tanto Rubius como ElXokas o Ibai, entre otros creadores de contenido, no han ocultado que han atravesado serios problemas de salud mental en diferentes etapas de sus vidas. Ellos mismos se han encargado de instar a sus seguidores a cuidar del que sin duda es uno de los más graves problemas en la actualidad.