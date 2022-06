SEGA anuncia por sorpresa Mega Drive Mini 2, su nueva consola mini con juegos de Mega CD

Desde hace días, los fans de SEGA han estado impacientes por ver cuál era el nuevo proyecto de la compañía. Si bien insinuaba que estábamos ante algo muy especial, nunca llegamos a esperar esto. Y es que ahora, los fans de los títulos retro tendrán la opción de disfrutar de Mega Drive 2 Mini, una revisión de la consola Mega Drive que en su día ya tuvo una versión mini, aunque esta viene con unas sorpresas de lo más especiales.

Para muchos jugadores, Mega Drive se convirtió en una de las mejores consolas clásicas. Y no es para menos ya que cuenta con un gran catálogo de juegos donde el erizo azul no falta. Y esto mismo lo veremos reflejado ya que Mega Drive Mini 2 contará con un catálogo de 50 juegos instalados que no se limitan únicamente a las versiones de cartuchos, sino también a juegos de Mega CD, el accesorio que añadía un lector CD a Mega Drive.

De este modo tenemos un catálogo compuesto por juegos como ‘Virtua Racing’, ‘Bonanza Bros.’, ‘Shining Force CD’, ‘Silpheed’, ‘Mansion of Hidden Souls’ y, por supuesto, ‘Sonic CD’. Este último es uno de los títulos más emblemáticos de la consola y uno que ha provocado gran ilusión entre los jugadores. No es de extrañar ya que no deja de ser una de las aventuras más especiales protagonizadas por el erizo azul.

¿Cuándo podremos ver este lanzamiento? Por el momento la compañía solo ha confirmado que esta consola se lanzará el 27 de octubre en Japón con un precio de 9980 yenes (71 euros aproximadamente). Sobre su estreno para el resto del mundo, por lo que parece, tendremos que esperar un poco más.