La serie de ‘The Last of Us’ estrena su primer teaser oficial

La adaptación de los videojuegos a la gran pantalla no siempre ha sido recibida de la mejor forma posible. Después de todo, hay fans que afirman que no acaban de encontrar el efecto deseado en la propuesta. Sin embargo, no parece ser motivo para perder las esperanzas por parte de las compañías, quienes siguen deseando encontrar ese punto exacto para poder crear la adaptación ideal. Y si bien encontramos un efecto adecuado con ‘The Witcher’, parece que Naughty Dog quiere repetir este éxito con ‘The Last of Us’.

Son muchos los jugadores que esperan impacientes el estreno de la serie de ‘The Last of Us’, incluso aunque no se conocía mucha información sobre su trama. Sin embargo, con intención de sacar pecho y mostrar a todos los fans lo que podrán encontrar en la serie, se ha compartido el primer teaser oficial, donde podemos ver a sus protagonistas enfrentarse a parte de esos peligros que acecharán a lo largo de cada capítulo.

Si bien por el momento no se han compartido todos los detalles sobre este estreno, en un anuncio recopilatorio de todo lo que está por llegar a HBO Max, se ha mostrado un pequeño teaser de la serie. Y lo mejor es que ya son muchos los que han comparado el resultado con el videojuego y, sin duda, parece que ha calado y muy bien entre los jugadores. Eso sí, debemos destacar que los capítulos han contado con la dirección del mismísimo Neil Druckmann, director de ‘The Last of Us’.

A partir de este momento, son muchos los que esperan impacientes la llegada de un nuevo tráiler o fecha confirmada para su estreno. Por ello, estaremos impacientes para comprobar cuándo marca la compañía este gran estreno y, sobre todo, cuándo podremos tener esas novedades tan esperadas por todos los fans de Naughty Dog.