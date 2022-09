Sigue aquí la presentación del nuevo ‘Assassin’s Creed’ y el futuro de la saga

Día decisivo para la saga ‘Assassin’s Creed’. Ubisoft presentará hoy a las 21:00h (horario peninsular) ‘Assassin’s Creed Mirage’, el nuevo juego de la saga; desvelando también los próximos proyectos para la franquicia y entre los que figuraría ‘Assassin’s Creed Infinity’. No serán los únicos juegos que estarán presentes en el bautizado como Ubisoft Forward, pues también podremos conocer más sobre títulos ya anunciados. Desde ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’ y ‘Skull and Bones’.

‘Assassin’s Creed Mirage’ será sin lugar a dudas el gran centro de atención para la presentación. Tras varios días de rumores, la compañía gala confirmó esta misma semana que el nuevo juego de la marca nos llevará hasta los orígenes de la IP, ambientada en la Bagdad del siglo IX. Información que venía además acompañada del primer arte oficial del videojuego.

Diversos insiders han confirmado que ‘Mirage’ volverá a los orígenes de la saga no sólo en ambientación, sino también en lo jugable. Ubisoft habría eliminado muchos elementos RPG vistos en las más recientes entregas como ‘Odyssey’ o ‘Valhalla’, apostando ahora por un título en el que el siglo se impone frente a la acción más directa. Tendremos que esperar si finalmente estaban en lo cierto.

Por otra parte, y también sin confirmación oficial de Ubisoft, ‘Assassin’s Creed Infinity’ jugaría un papel crucial en el futuro de la marca. La empresa francesa presentaría sus primeros proyectos para este nuevo enfoque en la IP. Dos juegos que nos llevarían a viajar hasta el Japón feudal, una de las ambientaciones más solicitadas desde hace años por los fans; así como otro título ubicado en la Europa Medieval, en plena caza de brujas.