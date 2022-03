Sony podría presentar un nueva suscripción similar al Game Pass muy pronto

El sector de los videojuegos ha crecido mucho en los últimos años y es por eso que las compañías siempre están buscando cosas nuevas para destacar frente a sus competidores. Es por ello que grandes compañías como Microsoft o Nintendo han lanzado suscripciones especiales para los jugadores, igual que lo ha hecho Sony, la cual está en el punto de mira según los nuevos rumores.

Si bien hace años que se habla de que Sony va a lanzar un nuevo tipo de suscripción, no ha sido hasta ahora que los rumores han cogido tanta fuerza. Varios rumores apuntan que la compañía podría anunciar este nuevo servicio la próxima semana, con el cual haría frente a la suscripción de Xbox Game Pass que Microsoft lanzó en el año 2017.

La nueva suscripción podría anunciarse la próxima semana

Bajo el nombre clave de Spartacus, varios rumores hablan de que sería una suscripción que combinaría PS Plus y PS Now, los servicios que por el momento tiene activos Sony. Esta nueva suscripción ofrecería algunos de los juegos más exitosos de los últimos años, sin embargo no todos llegarían desde su inicio, sino que se agregaría progresivamente a la suscripción.

Otras de las novedades que llegarán con esta supuesta nueva suscripción, serían varios niveles entre los cuales los jugadores deberían escoger. Estos niveles les permitirán tener más o menos beneficios dentro del servicio, incluso el acceso a ciertos catálogos de juegos clásicos y modernos.

Si bien los jugadores de PlayStation estarían encantados con una suscripción más innovadora y completa, habrá que esperar a que Sony lo haga o no oficial. Son cada vez más personas las que aseguran de que Sony anunciará este nuevo servicio la próxima semana, sin embargo no podemos verificar nada hasta que la compañía se mencione.