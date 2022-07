PS Store: Regresan las ofertas de verano con descuentos de hasta el 75%

El momento que muchos jugadores estaban esperando finalmente ha llegado. Ya tenemos entre nosotros las ofertas de verano de PlayStation y podemos garantizar que hay un amplio catálogo de juegos en oferta. La compañía ha decidido dejarnos con ofertas tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5 con opciones que se ajustan perfectamente al gusto de todos los jugadores.

No importa si eres un fan de los shooters como ‘Call of Duty Vanguard’ o si prefieres una aventura más tranquila como ‘Kena: Bridge of Spirits’. Dentro del catálogo de ofertas podrás conseguir una buena variedad de propuestas que no te debes perder. Eso sí, recuerda que estas estarán por tiempo limitado ya que el 17 de agosto a las 11:59 horas la compañía cerrará la oportunidad de conseguir estos descuentos.

God of War | Santa Monica

Además de esto, debes saber que no todos los juegos estarán disponibles todo el tiempo con el descuento, sino que habrá ofertas que serán incluso más temporales. Por ello, en Neox Games vamos a hacer una selección de los descuentos más destacados así como os animamos a echar un vistazo completo a la tienda para que podáis seguir sumando grandes éxitos a vuestra consola.

Los descuentos más interesantes de las rebajas de PS Store