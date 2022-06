Summer Game Fest: Sigue aquí en directo la conferencia

Con la llegada del verano, todos los fans de los videojuegos esperaban impacientes la llegada del E3. Sin embargo, a la hora de comprobar que la feria de videojuegos cancelaba el evento debido a los problemas por la pandemia, este terreno ha sido tomado por el Summer Game Fest, el evento de videojuegos que, con el paso del tiempo, se ha ganado un puesto muy importante como una de las ferias más importantes.

Para empezar con fuerza este año, nos encontramos con el evento State of Play donde Sony nos dejó con varias sorpresas inesperadas. Sin embargo, ahora ha llegado el día en el que los jugadores puedan vivir la gran emoción de esta velada con la conferencia principal e inauguración de la feria. Un evento que podéis seguir con nosotros esta misma tarde, a partir de las 20 horas.

Si bien no se ha confirmado la duración exacta, se ha hablado de que tendrá una duración de 90 a 120 minutos. No solo eso, sino que además tendremos varias sorpresas relacionadas con los videojuegos más esperados, aunque en ningún momento mencionando los juegos exactos que podremos ver durante la velada. Sin embargo, algunos jugadores apuntan a la posibilidad de ver novedades de ‘God of War Ragnarok’ o incluso alguna sorpresa de ‘Street Fighter 6’.

Por ahora tendremos que seguir esperando pacientemente a las novedades que la compañía tenga para nosotros y, por supuesto, estar listos para disfrutar de una de las veladas más completas de los videojuegos. Una propuesta que garantizará que todos los jugadores puedan disfrutar de algo totalmente nuevo y que venga acompañado de un calendario de estrenos apasionante.