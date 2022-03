'The Witcher 4': Plataformas, fecha de lanzamiento, protagonista y todos los detalles del nuevo RPG

'The Witcher 4' ya es oficial. Por sorpresa y sin previo aviso, CD Projekt RED ha confirmado el desarrollo del nuevo videojuego de la marca. Aunque es cierto que no se han referido a él como 'The Witcher 4', sí lo han hecho confirmando que 'una nueva saga comienza'. Repasemos algunos de los detalles confirmados y pistas que hemos podido intuir en la primera imagen y única de momento.

Cambio de motor

Este es uno de los primeros y más importantes detalles para el estudio y el videojuego en sí. CD Projekt RED abandona su propio motor, el REDengine, para pasarse al Unreal Engine 5. Éste último ha sido uno de los más aclamados de los últimos años gracias a su potente tecnología y facilidad de uso, permitiendo crear mundos de un realismo apabullante, pero también adaptarse a otros estilos.

Unreal Engine 5 | Epic Games

Desde CD Projekt RED han especificado que el acuerdo no sólo cubre la licencia de Unreal Engine 5, sino también su desarrollo técnico y posibles versiones futuras del motor. De esta forma, el estudio polaco confirma que Epic Games y responsables del engine estarán metidos en faena con CD Projekt RED en el desarrollo del videojuego.

¿Exclusivo de Epic Games Store?

A raíz de la anunciada colaboración entre Epic Games y CD Projekt RED, han sido miles los usuarios que han pensado en una posible exclusividad de 'The Witcher 4' para Epic Games Store. Desde el estudio polaco se han pronunciado al respecto de forma tajante: "No estamos planeando o desarrollando el videojuego de forma exclusiva para una tienda"; confirmaban en respuesta a un tweet.

Ciri, ¿protagonista de 'The Witcher 4'?

Este ha sido uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la primera imagen. En ella podemos ver un medallón enterrado en la nieve. Si echamos un vistazo a las pocas partes que sobresalen del medallón, éste coincide con la Escuela del Gato.

Los más fans de la saga sabrán que Ciri tiene en su poder un medallón de la Escuela del Gato; a pesar de ser entrenada por Geralt de Rivia y que pertenece a la Escuela del Lobo. Ambas escuelas son muy diferentes, y es aquí donde podríamos tener interesantes cambios jugables.

Ciri en The Witcher 3 | CD Projekt RED

La Escuela del Gato está caracterizada por unos movimientos menos fuertes, cierto; pero muchísimo más rápidos y capaces de causar impactos críticos que el resto de escuelas existentes. De esta forma, y en caso de ser Ciri la protagonista, estaríamos ante una jugabilidad muy diferente a la vista con Geralt.

¿Cuándo sale 'The Witcher 4'?

La pregunta del millón para muchos. Conociendo los tiempos de desarrollo de CD Projekt RED, tendremos que tener mucha paciencia hasta que podamos echarle el guante a 'The Witcher 4'. De momento sólo contamos con una primera imagen como material oficial, y aunque el videojuego esté en desarrollo desde hace un tiempo, deberíamos de darnos con un canto en los dientes si entre 2022 y 2023 tenemos un tráiler.

2025 y con las máquinas next-gen a pleno rendimiento tal vez sí podríamos estar hablando de un año más que factible para su lanzamiento. Si nos ceñimos al caso de 'The Witcher 3', éste fue presentado en febrero de 2013; llegando a las tiendas el 19 de mayo de 2015.

Geralt y Ciri | Defconplay

Las plataformas de 'The Witcher 4'

En este aspecto surgen pocas dudas al respecto. CD Projekt RED siempre ha sido un estudio caracterizado por exprimir al máximo sus obras. Lo vimos con 'The Witcher 3' y con 'Cyberpunk 2077', a pesar de sus resultados en otros aspectos. 'The Witcher 4' estará disponible, sin ningún tipo de duda, para PlaySTation 5, Xbox Series y PC.