Una tienda vende PS5 pero sólo a jugadores que cumplen una única condición

Hacerse con una PlayStation 5 actualmente parece casi imposible. Es una situación que, a nivel mundial, sufren todos los jugadores, a pesar de que esta parece ser incluso peor cuando echas un vistazo hacia las tiendas de Japón. Aquí la situación es tan crítica que las tiendas tienen que ingeniárselas para conseguir que las ventas de la consola sean justas. Por ello, no es la primera vez que hemos visto a estas tomar medidas para evitar tanto la reventa como, en sí, que un jugador se haga con varias consolas. Sin embargo, la que más ha llamado la atención ha sido una tienda con una curiosa condición.

El bajo stock de las consolas de nueva generación supone una situación crítica para aquellos jugadores que buscan poder disfrutar de la nueva generación. Así es que, con intención de que esta situación pueda llegar a ser justa para todos los jugadores, se ha buscado una forma de realizar ventas seguras a jugadores reales así como con un paso que casi parece hasta lógico. ¿Cuál es la condición? Tiene relación con PlayStation 4.

Una venta justa para todos los compradores

Este movimiento ha sido iniciado por la cadena de tiendas GEO de Japón que, ante la escasez de consolas, ha buscado una solución práctica. Para ello, ha optado por indicar que esta nueva medida viene como resultado del hecho de que las anteriores medidas tomadas no salieron como realmente esperaban. Después de todo, las medidas tomadas con los fabricantes solo consiguieron agravar la situación hasta hacer que fuesen una de las tiendas favoritas para los revendedores.

PS5 y PS4 | Sony

Por ello, con intención de cambiar esta percepción, la cadena de tiendas ha hecho una medida inesperada. Y es que, de este modo, dan fin a aquellos que hasta ahora usaban sus carnet falsos para realizar compras tanto mediante la compra online como en la app. Ahora, para aquellos que quieran comprar una consola PS5, necesitarán demostrar que tienen una PlayStation 4 en su posesión.

Esto puede parecer extraño, pero es que no acaba ahí la condición. Siempre que un cliente tenga opción a adquirir esta consola, necesitará vender su PlayStation 4 en la tienda. Una medida que si bien puede sentar mal a más de uno que quiera conservar su consola, a ellos les asegura que le están vendiendo una PS5 a alguien que, a su vez, se ahorra parte del dinero al poder vender la consola de anterior generación.

Sin embargo, no es la única condición presente. Después de todo, la propia tienda busca aligerar la forma de hacer que los jugadores accedan a la nueva consola. Para ello, no dudan a la hora de empezar con una lotería en la que, según el afortunado que salga, este podrá acceder a la consola o no. Una forma de que todo el azar decida la suerte y que la oportunidad sea igual de justa para todos los que muestran interés en la nueva consola.