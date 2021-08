Among Us: Trucos para ganar siempre la partida

Muchos jugadores ponen a prueba su habilidad constantemente en el mundo de los videojuegos. A veces disfrutando de una experiencia en solitario y otras dando forma a algo totalmente único. Dentro de los juegos con grandes experiencias se encuentra Among Us, una obra que, a pesar de los años que han pasado de su estreno, sigue siendo un completo éxito entre los jugadores.

Sin embargo, pese a todas las propuestas que incluye esta obra y la cantidad de jugadores que disfrutan de la propuesta, no todos los jugadores lo tienen dominado. Por ello, hoy vamos a enseñarte una serie de trucos que te pueden venir de maravilla y que harán que ganar una partida sea realmente fácil, sobre todo si tienes en cuenta que en Among Us puedes jugar en dos roles: tripulante e impostor.

Among Us, un clásico en stream | InnerSloth

Aliado imaginario para tus partidas

Ten en en mente hacerte con un aliado, alguien que no sepa que lo estás usando y le vayas quitando responsabilidades. Un ejemplo para esto es que quizás hayas realizado una muerte y, a la hora de participar en el chat, indiques que tal jugador no pudo ser porque lo viste haciendo sus tareas. No acusaste y además defendiste a un amigo.

Fíjate en las votaciones

Atento a quien vota a quien, sobre todo en el caso de que haya varios impostores ya que estos siempre van a votar aleatoriamente o, incluso, votar siempre a la misma persona para que se vaya.

Finge que realizas misiones

Este es uno de los puntos más importantes y comunes entre todos los jugadores. Aunque seas impostor debes fingir que haces tareas, aunque eso sí, debes estar seguro de que realizas misiones que no tienen animación. Después de todo, podrías ser delatado de la manera más tonta.

Among Us | Innersloth

Acusa a otros

Al igual que puedes defender a alguien, si ves que alguien te ha visto eliminando a alguien no dudes en acusarlo. Debes ser rápido y no perderte en explicaciones, sino que debes acusarlo lo más rápido posible.

Pendiente de las cámaras

Si eres impostor, esto es lo que debes hacer. En cualquier mapa, simplemente vigila las cámaras. Así, una vez sepas hacia donde va un jugador solitario, podrás seguirlo. Aunque eso sí, asegúrate de que nadie te ve.

Reporta muertes

Incluso aunque hayas eliminado tú a un jugador, no pierdas la oportunidad de reportar una muerte. De este modo podrás garantizar encontrar una forma de despistar a los rivales y aprovechar al máximo el tiempo.