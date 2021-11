Animal Crossing New Horizons: Cómo desbloquear la cafetería y recompensas que ofrece

Desde su estreno, Animal Crossing New Horizons se ha convertido en uno de los exclusivos más potentes. Esto no solo se debe a las grandes posibilidades que ofrece, sino que traía consigo una dosis de libertad en un momento en el que no era posible tenerla. Y lo mejor es que no se ha tomado la libertad de creer que ya se ha ganado el primer puesto, sino que sigue trabajando para poder mantenerse en lo más alto.

Para esto, la compañía ha estrenado una imponente actualización gratuita con la que llegan las recetas de cocina. Pero no solo eso, sino que también da la bienvenida a la cafetería de Fígaro, uno de los puntos más solicitados del juego de Nintendo. Sin embargo, ¿sabes cómo se puede conseguir este? Tomarse una relajante taza de café en la cafetería será una gran posibilidad para ti.

Animal Crossing: New Horizons | Nintendo

Paso a paso para desbloquear la cafetería de Fígaro en Animal Crossing New Horizons

Realizar el proceso de desbloquear la cafetería es algo realmente sencillo. De hecho, uno de los requisitos que necesitas es tener instalada la actualización 2.0. Una vez tengas esta, tendrás que cumplir con el hecho de que tu isla, como mínimo, tenga 3 estrellas. Si tienes esto listo, un día llegarás al museo y comprobarás que Sócrates está pensativo en el local.

Una vez llegas al lugar, este te hablará de Fígaro, un viejo amigo al que quiere encontrar ya que tiene una habilidad única para preparar el café y este podría servir para atraer a más turistas a la isla. Con esta información y una foto del personaje tendrás que ir de viaje con otro nuevo personaje que ha llegado a la isla, el Capitán.

Para poder viajar con él tienes que acercarte al embarcadero que se encuentra en una de las esquinas de la isla. Eso sí, tendrás que pagar el viaje con millas para que te lleve a una isla completamente nueva y donde podrás encontrar a Fígaro. Habla con él y, además de recibir una respuesta afirmativa para venir a la isla, te dará un fragmento de giroide. Así, una vez estés de vuelta a tu isla, tendrás que hablar con Sócrates para que comiencen las obras en el museo, las cuales comenzarán al día siguiente y tendrán el museo cerrado todo un día.

Animal Crossing New Horizons | Nintendo

Recompensas de la cafetería en Animal Crossing New Horizons

Una vez la cafetería esté abierta, te recomendamos ir todos los días y por 200 bayas (300 en caso de que lo pidas para llevar) podrás tomarte un café. Invita a tus amigos, a personajes de la isla o encuéntrate con estos mientras saborean su café tranquilamente. Y es que, si bien puede parecer que no tiene nada especial esta cafetería, la historia es totalmente diferente ya que, a base de tomar cafés, conseguirás interesantes recompensas.