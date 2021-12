Animal Crossing New Horizons: El sencillo truco para conseguir hasta 100.000 bayas

Animal Crossing New Horizons no ha dejado de crecer. Desde su estreno, la compañía Nintendo ha aumentado la propuesta con distintas actualizaciones, eventos y, por supuesto, novedades. Sin embargo, la cosa no ha acabado aquí, sino que han seguido avanzando hasta llegar a la actualización 2.0, la cual se lanzó en octubre de 2021. Y si bien pensábamos que ya sabíamos todo lo que esta actualización ocultaba, debemos decir que nada más lejos de la realidad.

Fue gracias a los jugadores, exactamente a LeoCrossing, que se ha descubierto un nuevo secreto dentro del juego. Una novedad llamativa que afecta directamente a Buh, el simpático fantasma que, en algunas noches, se ve sorprendido por nosotros. Un susto que, además, nos lleva a tener que hacerle un favor de recuperar su esencia antes de ser recompensados por nuestro esfuerzo. Y es aquí donde se encuentra el punto más importante.

Paso a paso para ganar 100.000 bayas con Buh en Animal Crossing New Horizons

Como bien os hemos indicado, el fantasma no está siempre pero, cuando aparece, siempre se repite la misma escena. Nos acercamos para hablar con él y, de la impresión, pierde su esencia, obligándonos a buscar por la isla los cinco fragmentos para ayudarle a recuperarse. Una vez le devolvemos los fragmentos, se sentirá tan agradecido que nos ofrecerá dos opciones: Regalarnos algo caro o algo que no tengamos.

Hasta ahora, muchos descubrían que Buh regalaba un mueble caro de, aproximadamente, 10.000 bayas. Por ello, si vendíamos este tampoco se llegaría a ganar demasiado. Sin embargo, con la última actualización esto ha cambiado y ahora el valor máximo del objeto que nos da puede alcanzar las 100.000 bayas. Por supuesto, debes tener en cuenta que el precio de lo que nos regale es, cuanto menos, aleatorio.

A la hora de aceptar un objeto que no tengas, el mueble u accesorio será algo que no tenemos y cuyo valor máximo será de 15.000 bayas. Sin embargo, en caso de optar por algo caro, será un mueble que ya tenemos y que al venderlo puede oscilar entre las 6.000 bayas y las 100.000 bayas. Por ello, si quieres conseguir un buen pellizco, asegúrate de elegir la opción de “algo caro” ya que podrás venderlo y salir bien parado.