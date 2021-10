Animal Crossing New Horizons: El truco para que aparezcan más globos en la isla

Desde su estreno, Animal Crossing: New Horizons nos ha demostrado ser uno de los exclusivos de Nintendo Switch más prometedores. Después de todo, la compañía tiene claro que tienen un punto muy fuerte para poder sorprender a los jugadores. Sobre todo porque el lanzamiento de Animal Crossing nos daba un motivo para ser libres en un instante en el que salir de casa no era posible.

Sin embargo, pese al tiempo que lleva entre nosotros, no todos los jugadores acaban por saber cómo dominar esta propuesta. Sobre todo, no llegan a saber que hay un pequeño truco para beneficiarse de la aparición de los globos. Así es que, si quieres sacarle el máximo partido, este es el momento y lo mejor es que descubrirás que es un sencillo truco que no te llevará mucho tiempo.

Animal Crossing: New Horizons | Nintendo

¿Cómo conseguir que aparezcan más globos en Animal Crossing New Horizons?

Si bien sabemos que los globos voladores no son muy frecuentes en la isla, hay un sencillo método para conseguir que estos aparezcan más. Algo similar a lo que sucede con los eventos especiales. Si tu intención es forzar a que estos globos aparezcan más, simplemente tienes que realizar este paso a paso: