Animal Crossing y GTA V siguen coronando la lista de los juegos más vendidos en España durante agosto

Animal Crossing y Grand Theft Auto V siguen imparables. Además de sumar ventas millonarias alrededor de todo el mundo, en España se colocan como los dos títulos más vendidos durante el pasado mes de agosto. Así lo ha desvelado la lista oficial facilitada por AEVI, la Asociación Española del Videojuego.

La lista de videojuegos está dominada no sólo por el título de Nintendo y Rockstar, sino ampliamente por dos plataformas: Nintendo Switch y PlayStation 4. El pasado mes de julio y con el estreno de Ghost of Tsushima, también exclusivo para la consola de Sony, nos encontramos con que baja a una nada desdeñable quinta posición.

Animal Crossing New Horizons | Nintendo

Otros juegos a destacar es la lista de los más vendidos en agosto es la de The Last of Us: Parte 2 que sigue imparable en ventas, así como Minecraft, esta vez en su versión para Nintendo Switch, pero también la adaptación para PlayStation 4. A pesar del inminente estreno de FIFA 21, nada ha impedido que la actual entrega de la saga, FIFA 20, siga manteniéndose en lo más alto de la tabla.

Os dejamos con la lista de los juegos más vendidos en España, así como los títulos de mayor éxito durante la pasada semana tanto en PlayStation 4, Xbox One como Nintendo Switch.

Juegos más vendidos en España durante agosto

Animal Crossing: New Horizons (Switch)

GTA V (PS4)

The Last of Us: Parte 2 (PS4)

Minecraft: Nintendo Switch Edition (Switch)

Ghost of Tsushima (PS4)

Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

Minecraft (PS4)

Paper Mario: The Origami King (Switch)

FIFA 20 (PS4)

Super Mario Odyssey (Switch)

GTA V | Rockstar Games

Los juegos más vendidos de PlayStation 4

GTA V

The Last of Us: Parte 2

Ghost of Tsushima

Minecraft

FIFA 20

F1 2020

Spiderman

God of War

Red Dead Redemption 2

Gran Turismo Sport

Los juegos más vendidos de Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons

Minecraft: Nintendo Switch Edition

Mario Kart 8 Deluxe

Paper Mario: The Origami King

Super Mario Odyssey

Mario & Sonic At The Olympic Games: Tokyo 2020

Ring Fit Adventure

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Luigi’s Mansion 3

Super Mario Party

Los juegos más vendidos de Xbox One