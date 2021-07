Call of Duty Warzone: Cómo saber si has sido baneado con “shadow ban”

Call of Duty Warzone se ha convertido en uno de los battle royale más destacados de los últimos años. De hecho, desde su estreno se ha mantenido en el top más elevado, compitiendo de manera directa con el considerado como rey, Fortnite. Sin embargo, esta corona que ha obtenido el juego de Activision tiene un mayor peso del que puede parecer. Sino, que se lo pregunten a todos los jugadores que en algún momento se han encontrado con los tramposos.

Si bien la compañía se ha estado enfrentando a estos de manera bastante directa y ha buscado nuevas formas de crear límites para ellos, esto no siempre funciona tan bien como se espera. Después de todo, el sistema de detección a veces se equivoca. Pero esto puede llevar a que te preguntes varias cosas: qué es exactamente el shadow ban y, por otra parte, cómo puedes remediarlo. A continuación te damos todas las pautas que debes tener en cuenta.

¿Qué es el conocido shadow ban de Warzone?

Este no es el único lugar en el que se produce la “supresión disimulada”. De hecho, se trata de una práctica común incluso en las redes sociales cuando se busca limitar el uso de un usuario cuando ha publicado algún tipo de contenido indebido. En el caso de Warzone, es la forma de castigar a los jugadores por hacer trampas o incumplir alguna norma marcada por la compañía, limitando la actividad y juntando a estos con hackers y tramposos ya reconocidos.

Los jugadores no reciben ningún tipo de alerta de que han sido baneados, a pesar de que en este castigo a los jugadores sí se presenta una importante diferencia. Lamentablemente, en muchos casos castigando a jugadores que realmente no se lo merecen. Pero, ¿cómo puedes saber si has sido baneado?

Call of Duty Warzone | Activision

Formas de detectar que has recibido un shadow ban en Call of Duty Warzone y cómo solucionarlo

Si bien no vas a recibir en ningún momento un aviso de que has sido baneado, hay formas de detectar que has sido baneado. A continuación te comentamos algunas de las características propias que sufren los jugadores que han sido baneados.

Una conexión lamentable - Si compruebas que tu conexión va bien en todas partes excepto cuando juegas en Warzone donde parece que el ping asciende a los 300, puede ser un claro síntoma de baneo.

- Si compruebas que tu conexión va bien en todas partes excepto cuando juegas en Warzone donde parece que el ping asciende a los 300, puede ser un claro síntoma de baneo. Tiempos de espera eternos - Por último, el tiempo de espera a la hora de buscar partida. Si estás intentando jugar y ves que hay pocos jugadores y que al sistema le cuesta crear una partida, ahí tienes una importante pista.

Si cualquiera de estos tres puntos te ha sucedido e incluso te ha pasado más de uno en una misma partida, entonces es el momento de saber porqué te han baneado. Es posible que hayas jugado con un tramposo y el sistema de detección te haya metido en el mismo saco. En el caso de que tengas por seguro que no has hecho nada malo, entonces es el momento de solicitar que te retiren el castigo para poder seguir jugando con normalidad.

Por supuesto, debes saber que aunque lo solicites, es posible que te cueste obtener respuesta o que esta no sea realmente la que esperabas. En caso de que no sea así, entonces quizás tengas que llegar a plantearte crear una nueva cuenta y, por supuesto, tener el doble de cuidado a la hora de juntarte con otros jugadores.