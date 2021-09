Call of Duty Warzone: Con esta sencilla técnica puedes alcanzar hasta 20 bajas

Hablar de todas las opciones que incluye Call of Duty Warzone puede llevarnos largas horas e incluso días. Después de todo, desde el día de su estreno hasta ahora, el juego se ha ido transformando hasta convertirse en uno de los más completos y queridos por los jugadores. Esto incluso cuando los hackers y tramposos parecen ser un problema que no tiene intención de desaparecer.

No obstante, pese al gran éxito que es este juego y las horas que se empleen para practicar, conseguir bajas no es nada sencillo como puede parecer. Esto al menos es así a no ser que recurras a la técnica de un streamer que logra hacerse con un buen número de bajas de la manera más inesperada. Y lo mejor es que no llevará excesivo tiempo pues, tal y como él muestra, lo hace casi al principio de la partida.

Truco para conseguir más bajas en Call of Duty Warzone

Antes de contar el truco, vamos a hablar de una particularidad. Todos los jugadores que disfrutan de la propuesta de Warzone saben que las partidas pueden llegar a tener a 150 jugadores. Y es precisamente este número el que debemos tener en cuenta para que la técnica salga bien. Lo importante es que entres en el lobby donde haya varios jugadores distraídos y, literalmente, tener buena vista.

Espera a que el avión termine con su travesía con Verdansk y marca la posición en la que llegará al fin su recorrido. Desciende y coge loot lo más rápido que puedas antes de dirigirte a la posición marcada antes. Ahora verás a varios jugadores que, literalmente, se han quedado ausentes, sin jugar. Y es aquí tu oportunidad.

Por supuesto, no se trata de un truco que muchos empleen, sobre todo si se tiene en cuenta que son, en muchas ocasiones, jugadores que se han tenido que ir un momento o, simplemente, no están muy atentos. Pero sin duda se trata de un sencillo truco ideal para aquellos que solo quieren conseguir bajas fáciles.