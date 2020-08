Cazan a un streamer haciendo trampas en COD Warzone y Twitch le cierra el canal

Lo de Call of Duty Modern Warfare y Warzone con los tramposos parece no tener fin. Con cada nueva temporada, el título de Activision vuelve a llenarse de usuarios que utilizan hacks para sacar ventaja en las partidas. Dichas ventajas van desde ver a través de las paredes a, literalmente, apuntar automáticamente a la cabeza de los rivales. Obviamente, estas trampas desvirtúan el juego y terminan frustrando a los jugadores honrados, que en muchas ocasiones terminan dejando de lado el título por no “perder el tiempo”.

La situación se agrava cuando es una persona conocida la que comete dichas trampas para sacar beneficios engañando a sus seguidores. Como le ha sucedido al usuario de Twitch MrGolds, un conocido streamer de Warzone que ha sido cazado por sus espectadores haciendo trampas en directo. El karma ha querido además que se destapara su juego sucio mientras alardeaba de su habilidad a la hora de disparar en COD Warzone.

La ventana del programa EngineOwning, donde se muestran los comandos de las trampas, apareció durante su retransmisión y los jugadores incendiaron el chat. Por supuesto, muchos de los espectadores denunciaron la situación. Y pese a que MrGolds ha negado haber estado usando el programa compartiendo un clip en su perfil de Instagram, Twitch ya ha tomado medidas, suspendiendo su cuenta, no sabemos si de forma definitiva o temporalmente.