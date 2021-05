¡Evita sustos! Así puedes activar el límite de gasto en PS5

Los videojuegos tienen propuestas de todo tipo. No solo nos encontramos con opciones para los más pequeños, sino que poco a poco estas opciones se han ido abriendo a un público mucho más adulto. Como prueba de esto nos encontramos con juegos como The Last of Us 2 o incluso Ghost of Tsushima. Pero eso no impide que los más pequeños también disfruten de sus videojuegos favoritos, en ocasiones con momentos tensos donde el gasto puede ser un auténtico disparate.

No es la primera ocasión en la que se habla de un padre que se ha encontrado con un cargo en tarjeta importante. Por ello, es el momento de aprovechar una de las funciones de PS5 que nos invita a mantener un límite de gastos. Si bien nos ofrece opciones para personalizar el mando y la jugabilidad, también se preocupa de que el gasto no sea un problema para nosotros.

Activar el control parental para evitar un exceso de compras

Como bien podías suponer, el control paterno es nuestro gran aliado para estos casos. No solo nos ayuda a controlar el tiempo de juego, sino que también nos garantiza marcar un límite de gasto para que los jugadores más jóvenes no se dejen llevar por un momento de desear todos los productos que se presentan.

De ahí que vayamos a enseñarte cómo aprovechar las cuentas familiares compuestas por varios miembros para, de este modo, poder controlar el uso de PS5 que realizan los mejores de edad. Y, por supuesto, como realizar su correcta configuración.

PS5 | Sony

Añadir miembros menores de la familia a la cuenta

Vamos a partir del punto de que ya cuentas con una cuenta de adulto y que esta es la cuenta de administrador de la consola. De este modo consigues todo tipo de ventajas como gestionar el tiempo, las compras realizadas e incluso el acceso a los juegos, vídeos y aplicaciones. Para poder añadir miembros menores simplemente tendrás que seguir estos pasos.

Pasos a realizar desde PC

En primer lugar inicia sesión en la página oficial de Sony con tu cuenta.

Entra en “Administración de familia” y “ Configura ahora ”.

”. Selecciona “Añadir a un menor” dentro del apartado “ Añadir un miembro de la familia ”.

”. Introduce el nombre y fecha de nacimiento del menor que quieres añadir y pulsa en “Siguiente”.

Ahora aparecerá el acuerdo de usuario. Acepta este para continuar .

. Sigue las instrucciones que se muestran para poder definir los controles paternos.

Pasos a realizar desde PS5

Inicia sesión en tu consola con la cuenta de administrador.

Entra en “Ajustes” y “ Control paterno/Administración de familia ”.

”. Selecciona la opción “Administración de familia”.

Pulsa sobre “ Añadir miembro de la familia ”.

”. Escanea el código QR en tu móvil para configurar una cuenta de menor.

DualSense de PS5 | Sony

Configurar el control parental y limitar los gastos

Tras gestionar el grupo familiar, es el momento de configurar el control parental de PS5. Como bien hemos indicado un poco más arriba, esto permitirá un control sobre los gastos, tiempo de juego e incluso un control sobre las funciones de red en aplicaciones y dispositivos. De hecho, también podrás controlar el chat, de tal forma que puedas proteger su identidad e intimidad al máximo. Para poder realizar esta configuración simplemente tienes que:

Pasos a seguir en PC

Inicia sesión en la página oficial de Sony.

Selecciona “ Administración de familia ”.

”. Elige la cuenta del menor para configurar las restricciones y pulsa sobre “Editar” para configurar cada función.

Pasos a seguir desde PS5