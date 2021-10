Far Cry 6: Cómo conseguir el easter egg que solo descubres usando morse

Muchos jugadores han esperado a lo largo de los años el estreno de Far Cry 6. Se trata de una de las aventuras más prometedoras en lo que respecta a mundo abierto. Sin embargo, la saga no quiere quedarse corta en opciones y, para ello, incluye una serie de propuestas llamativas para los jugadores. No solo en lo que respecta a la historia, sino a los huevos de pascua disponibles.

Estamos acostumbrados a ver easter eggs disponibles a lo largo de toda la aventura e incluso de las distintas propuestas. Sin embargo, hay un curioso huevo de pascua que los jugadores no podrán encontrar a no ser que tengan una base de lenguaje de morse o, incluso, bastante buena suerte. ¿Quieres saber cómo puedes encontrar este? Sigue los siguientes pasos.

Paso a paso para encontrar el easter egg de Far Cry 6 con código morse

Con intención de que los jugadores tengan un nuevo reto que superar, la compañía ha decidido introducir un guiño de lo más inesperado. Este se basa en un código morse que se encuentra en una central eléctrica y es que únicamente podrás saber lo que dice en caso de conocer este tipo de lenguaje. En caso contrario, no sabrás lo que el ex diseñador de Ubisoft, Cameron Britton, quería transmitir.

Básicamente tienes que acercarte a una central eléctrica cerca de Verdera. Aquí te encontrarás con un easter egg que realmente no tiene mucho que ver con el juego, sino que es una forma de indicar que “Cameron Britton es el mejor diseñador de sonido de todos los tiempos”. Un homenaje a sí mismo que se desconoce si se introdujo con la aprobación de los superiores o, por el contrario, se añadió como un secreto. Pero sin duda es un simpático detalle que llama la atención de todos.