FIFA 21: Trucos que te ayudarán a realizar un ataque efectivo

A lo largo de los años, la licencia de EA Sports se ha convertido en una clara favorita. Y no es de extrañar puesto que tiene todas las propuestas necesarias para que los jugadores la disfruten de principio a fin. Por supuesto, aunque ya llevamos años jugando, es capaz de demostrarnos que siempre hay nuevos puntos a mejorar, con opciones dentro de la jugabilidad que poder explotar al máximo.

Uno de los aspectos que siempre debemos tener en cuenta es la forma en la que atacamos. Encontrar una estrategia a nuestra forma de jugar o saber cómo guiar esta a la hora de atacar para abrir espacios y conseguir un gol es posible. Por ello, hoy vamos a enseñarte unos sencillos trucos que tener en cuenta para poder marcar muchos goles en FIFA 21 y sorprender a tus amigos con tu increíble mejora.

Realiza muchos rondos

Antes de optar por ir directo a por los huecos libres, lo mejor es que logres mantener la pelota el mayor tiempo posible. Procura despistar a tus rivales y meter la pelota a los extremos o a los delanteros, abriendo huecos.

FIFA 21 | EA Sports

Controla el tiempo de carrera

Si realmente quieres sorprender a tu rival, lo mejor es que intentes meter el balón al hueco y, a continuación, actives todo lo rápido que puedas la carrera de tu futbolista atacante. De este modo, podrás dejar que sea él quien guíe el balón y vaya más directamente a gol.

Utiliza los futbolistas adecuados para su posición

Si bien un futbolista puede gustarte más que otro, si ese no se encuentra en una posición adecuada, puede acabar siendo un problema. Por ello, es importante que no busques tanto la media, sino que el jugador que utilizas sea realmente el que necesitas para una posición específica.

Presiona al rival lo más arriba posible

Con esto lograrás ayudarte a la hora de robar más balones mucho más cerca de la portería y, como bien puedes imaginar, puede ser un plus a la hora de marcar goles. Eso sí, esto puede ser un pequeño problema a la hora de una segunda parte y el cansancio de los jugadores.

Elige el tiro perfecto

No siempre un tiro raso es la mejor opción al igual que un tiro normal puede no ser suficiente. Piensa bien cuándo usar un tiro de calidad y cuando necesitas un estilo menos agresivo para, de ese modo, poder conseguir el rango más alto de goles.

FIFA 21 | EA Sports

Dispara a puerta cuando no haya hueco

Puede parecer una tontería, sin embargo esto puede causar que te abran el hueco al estar desesperados por atrapar el balón. De este modo, al tirar a puerta, podrás llegar a rematar tu tirada, si es que tienes suerte.

No corras cuando no sea necesario

Correr agota a los jugadores, por lo que si no crees que pueda ser necesario, lo mejor es que lo evites. Después de todo, nadie quiere a sus jugadores agotados en la segunda parte del partido y sin ser capaz de rendir suficiente.

Entrar al área no es lo más importante

No tengas en mente todo el tiempo entrar al área, sino que puedes llegar a hacer efectivos ataques desde fuera de esta. En muchas ocasiones debido a sorpresas inesperadas para los jugadores. Por ello, aprovecha las mejores estrategias para sorprender.

Repite aquello que funciona

Si bien tienes una forma particular de jugar o compruebas que algunos detalles de tu habilidad son efectivas, entonces no pierdas la oportunidad. Sobre todo, aprovecha los puntos débiles de tus rivales y no dudes en explotar estos al máximo.