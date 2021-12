Forza Horizon 5: Cómo reparar los coches

Para muchos jugadores, Forza Horizon 5 se ha convertido en toda una referencia. Se trata de uno de los títulos que ha puesto a prueba a todos los jugadores que adoran pisar el acelerador. Sin embargo, es posible que haya una parte del juego que no te acabe de convencer y es, precisamente, saber que tu vehículo favorito puede acabar completamente estropeado.

Sin embargo, los daños estéticos son muy realistas, pero también son algo que podemos evitar por completo. Si no quieres acabar por ver cómo tu espectacular vehículo se destroza recorriendo los circuitos de México, tienes una sencilla forma de poder decir adiós a estos problemas. Vamos a contarte la forma en la que puedes disfrutar del juego sin comprobar cómo tu coche queda completamente destrozado.

Forza Horizon 5 | Microsoft

Cómo reparar los coches que posees en Forza Horizon 5

Date cuenta que dentro del juego la compañía nos ha ofrecido la oportunidad de acceder a más de 500 vehículos. Por supuesto, todos ellos están expuestos a estropearse, por lo que la suciedad y daños están bien presentes a medida que pase el tiempo. Por suerte, es muy sencillo reparar los vehículos e incluso que se muestre el daño.

Si juegas en Xbox - Presiona hacia arriba en el pad direccional para activar el modo foto y presiona el botón “LB”.

Si juegas en PC - Pulsa “P” para entrar en el modo foto y presiona “R”. En caso de cambiar los botones, tendrás que ir a ajustes para descubrir cómo tienes que entrar en el modo foto.

Con este simple paso podrás eliminar la suciedad de tu vehículo. Pero en caso de que quieras eliminar por completo el daño estético, esto puede solucionarse fácilmente a través del menú de configuración ubicado dentro de la pestaña “Campaña”. Una vez dentro selecciona el apartado dificultad y pulsa en “daños y desgaste de los neumáticos”. Ahora pulsa sobre “Ninguno”.

A partir de este momento tu coche será totalmente irrompible. Eso sí, recuerda que eso no va a impedir que tu vehículo no pueda destruirse, sino que únicamente no verás cómo se deteriora con los golpes.