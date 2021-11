Halo Infinite: Cómo conseguir las recompensas conmemorativas del 20 aniversario completamente gratis

Uno de los temas que más se ha popularizado en los últimos días es, precisamente, la llegada de Halo Infinite. En apenas 24 horas el juego ya se ha convertido en todo un éxito, garantizando a todos los jugadores poder disfrutar de una acción completamente única, como es el hecho de tener el gancho, una habilidad de juego que aporta una dosis extra de estrategia a la partida. Sin embargo, lo que no podemos olvidar es que esta llega en el momento ideal para celebrar el 20 aniversario de Halo.

Con intención de poder celebrar por todo lo alto este gran estreno, la compañía no solo nos ofrece la posibilidad de jugar al multijugador, sino también conseguir recompensas conmemorativas con las que ir personalizando un poco más nuestra partida. ¿Sabías que tienes opción a conseguir un lote de artículos conmemorativos? Si todavía no has dado con ellos, vamos a contarte cómo puedes conseguirlos totalmente gratis y equiparlos con tu personaje.

Cómo reclamar las recompensas del 20 aniversario de Halo Infinite

Debes saber que no hay que cumplir grandes requisitos para poder hacerse con estas recompensas. De hecho, lo único que necesitas es iniciar sesión en Halo Infinite en consolas Xbox o PC antes del 22 de noviembre. Una vez hayas vinculado tu cuenta, recibirás al momento los artículos.

Las recompensas que vas a obtener son puramente estéticos. Es decir, no tendrás ningún tipo de mejora, sino que se tratan de artículos cosméticos con los que poder personalizar el aspecto de nuestro Spartan, el personaje que usamos dentro del juego. ¿Qué artículos están disponibles como parte del lote?

Un set de pinturas de platino para armadura, Rifle de Asalto y el Warthog

Emblemas de Love Bees y Assembled

Amuleto de arma del equipo azul

Set de emblemas de corazón

Cómo equipar las recompensas del 20 aniversario de Halo Infinite

Como puedes ver, cada uno de los artículos presentes son puramente cosméticos. Así es que, en caso de que quieras que tu personaje o sus complementos los luzcan, simplemente tendrás que realizar los siguientes pasos: