¿Has perdido un mando de Switch? Así puedes encontrarlo fácilmente

Nintendo Switch lleva años con nosotros, dejándonos claro en todo momento la gran revolución que es para el mundo de los videojuegos. Su capacidad híbrida para poder jugar conectado a la televisión o en portátil la convierte en un elemento único para muchos jugadores y, más aún, una pieza realmente interesante en el caso de querer jugar con amigos gracias a la posibilidad de separar los Joy-con sin necesidad de comprar más mandos.

Y si bien nos ha sorprendido con pequeños secretos para poder desbloquearla y sorprender a aquellos que nos rodean, también hay momentos en los que puede asustarnos. Si bien algún día has separado un mando Joy-Con para jugar, es posible que alguno de esos jugadores no lo haya devuelto a su lugar. Y, por lo tanto, tengas ese momento tenso de no saber dónde se encuentra el mando. Si este caso se te ha presentado en alguna ocasión, no te lances a buscar directamente y revuelvas toda la habitación, sino que la propia consola tiene la solución para ti.

Nintendo Switch | Nintendo

Cómo encontrar los mandos de Switch con una sencilla opción

Pensando en la posibilidad de que el tamaño pequeño de los Joy-Con pudiese traer algún problema a los jugadores, Nintendo incluyó una opción bastante útil en la consola. Para ello, es posible pedirle a la consola que nos ayude con la búsqueda. Para ello, hará que el mando vibre, por lo que garantizará que sea un poco más fácil encontrar ese mando perdido, aunque para ello tengamos que estar en silencio y muy atentos.