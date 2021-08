Minecraft: Cómo encantar las hachas

Todos aquellos jugadores que han disfrutado de la propuesta presente en Minecraft sabrán que el hacha es una de las armas más utilizadas. Después de todo, se trata de una propuesta única que garantiza que todos los jugadores puedan defenderse o incluso utilizarla para poder conseguir minerales. Sin embargo, pese a lo útil que puede resultar, la mejor decisión que podemos tomar es encantarla. De este modo conseguimos que sea incluso más útil.

Claro que, para poder llegar a encantar nuestro hacha, tenemos la necesidad de crear una serie de elementos previos. Por supuesto, también es realmente interesante que consideres cuáles son los mejores encantamientos que puedes desbloquear para, de este modo, no gastar tus recursos en algo que, más adelante, no querrás utilizar o que llegará a no servirte para nada.

Como en todo buen videojuego, los encantamientos tienen la facultad de agregar habilidades adicionales a una herramienta. Por ello, es realmente interesante saber cómo sacarle el máximo partido. Ya sea si quieres mejorar el hacha, el arma o una pieza de armadura. Por ello, vamos a contarte todo lo que necesitas saber para poder sacarle el máximo partido posible.

Minecraft | Mojang

Cómo encantar hachas en Minecraft

Como bien te hemos adelantado, para poder encantar un hacha debes cumplir una serie de pasos previos. A continuación vamos a contarte todo lo que necesitas saber para poder sacarle el máximo partido a tu hacha y, sobre todo, conseguir esa herramienta que pueda sacarte de más de un apuro.