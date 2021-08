Minecraft: Cómo susurrar y hablar en privado con otros jugadores del servidor

Minecraft es, sin ningún tipo de duda, uno de los juegos más populares en la actualidad. La cantidad de posibilidades que ofrece, las buenas sensaciones que transmite y, sobre todo, la capacidad de ofrecer libertad a los jugadores para crear a su antojo son algunas de las propuestas que más satisfacen a los jugadores. Además, esta propuesta gana un nuevo empujón en el momento en el que los jugadores tienen la posibilidad de acceder a nuevas propuestas con constantes actualizaciones y añadidos.

Pero incluso con todo lo que la obra ofrece, no podemos perder de vista el hecho de que hay funciones actuales a las que todavía no saben sacar todo el partido los jugadores. Una de estas propuestas se encuentra bajo el nombre de “susurro”, habilidad que nos permite comunicarnos en privado con otros jugadores. ¿Para qué podemos querer sacarle partido y cómo podemos llevar a cabo este tipo de propuesta? A continuación te contamos todo lo que necesitas saber.

Star Wars X Minecraft | Mojang

Para qué podemos usar el susurro en Minecraft

En Minecraft es realmente importante la privacidad, sobre todo cuando estás jugando con otros jugadores o, incluso, cuando participas en algún tipo de servidor, como es Piratas de Vegetta, Rubius y Willyrex. Por ello, es muy importante saber controlar los susurros ya que con estos podrás planear una estrategia o informar de una situación específica únicamente al jugador o jugadores que a ti te interesen.

Lamentablemente hay quienes usan este tipo de función para enviar insultos, por lo que es muy importante que, en esos casos, se hable con el dueño del servidor para impedir que la situación vaya a más. Pero si quieres sacarle el máximo provecho a esta propuesta y aprender a manejar correctamente los susurros para encontrar la mejor forma de organizar tu estrategia, estos son los pasos que debes realizar.

Minecraft | Mojang

Pasos a seguir para susurrar en Minecraft y hablar en privado con otros jugadores

La realidad es que a la hora de susurrar no te llevará mucho tiempo. Después de todo, para acceder a esta función no tienes más que utilizar el comando /tell para poder enviar un mensaje únicamente a los destinatarios que tú mismo especifiques. De este modo impedirás que cualquiera pueda leer vuestro mensaje.

Esto puede servir para enviar mensajes a un único jugador o a varios. Para realizar este envío simplemente tienes que escribir el siguiente mensaje “/tell jugador mensaje”. Por supuesto, escribiendo este sin comillas y sustituyendo jugador por el nombre del jugador al que le quieres enviar la información al igual que la parte de mensaje por lo que quieres decir.