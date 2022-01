Nintendo Switch: Cómo encontrar tu clave de amigo y añadir amigos en la consola

A la hora de disfrutar de Nintendo Switch, son muchas las posibilidades que ofrece esta consola. Sobre todo si tenemos en cuenta que la consola híbrida tiene intención de garantizar a todos los jugadores la mejor experiencia posible. Por ello, saber que podemos disfrutar de esta experiencia con nuestros amigos y que no se limite a una cosa puntual, gusta más de lo esperado.

Debes saber que no tienes porqué limitarte a encontrar a tus amigos en un juego puntual o incluso que esto se limite exclusivamente a jugar con personas aleatorias en una partida multijugador. Para poder disfrutar de estas experiencias debes saber que podemos contactar con nuestros amigos. Y para ello es tan sencillo como agregar a estos a la consola. Hoy te contamos los pasos a seguir para poder disfrutar de esta gran experiencia, añadiendo o aceptando las solicitudes de amistad que tengas en Nintendo Switch.

Requisitos previos para poder añadir amigos en Nintendo Switch

Debes saber que, antes de poder aceptar y añadir amigos a tu consola, debes cumplir una serie de puntos importantes. Y es que antes de realizar el paso a paso, es sumamente importante que, si todavía no has vinculado una cuenta de usuario con la cuenta de Nintendo, lo hagas en este preciso instante. Sino no podrás agregar amigos a tu consola.

Por otra parte, debes saber que, mientras una persona no te acepte o, incluso, tú mismo aceptes una invitación, este no se agregará como amigo. Así que, con esto en mente, llega el momento de saber cómo puedes agregar amigos a tu consola de forma sencilla y rápida.

Nintendo Switch Lite | Nintendo

Paso a paso para añadir o aceptar amigos en Nintendo Switch

Para poder realizar esta configuración es realmente sencillo. Simplemente tendrás que seleccionar tu icono de usuario en el menú “Home”. Una vez hecho esto, verás una opción para aceptar las sugerencias de amistad e incluso añadir amigos. Pero, ¿qué es exactamente una sugerencia de amistad?

Como bien indica su nombre, este te mostrará una lista de personas a las que puedes enviar una invitación directa. Se tratan de usuarios que tenemos como amigos en otras aplicaciones de Nintendo, como puede ser Mario Kart de móviles o incluso redes sociales que tengamos vinculadas a nuestra cuenta.

Como bien puedes suponer, para que esto funcione necesitarás vincular las aplicaciones correspondientes con tu cuenta de Nintendo. Entonces, ¿cuál es el paso para poder agregar amigos?

En caso de que ya tengas una invitación, será tan fácil como aceptar esta invitación. De este modo tu amigo ya formará parte de tu grupo de amigos en la consola. Sin embargo, ¿qué debes hacer para poder agregar tú a tus amigos? Estos son los pasos a realizar: