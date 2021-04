¿Problemas de memoria en Switch? Te contamos cómo puedes liberar espacio fácilmente

La consola híbrida de Nintendo se ha convertido en una de las favoritas para muchos jugadores. Si todavía le quedan unas cuantas ventas más para poder alcanzar las elevadas cifras de antiguas generaciones, como Wii, la consola no va por mal camino para alcanzar este gran honor. Aunque eso sí, pese a los años que han pasado desde su estreno, todavía consigue mantener varios secretos bien guardados, como el hecho de poder liberar espacio de forma sencilla.

Hay muchos puntos que pueden afectar a la memoria de la consola, ya sea falta de espacio por un exceso de vídeos y fotos en general. O simplemente porque has acumulado muchos juegos que, aunque has finalizado, no acabas de retirar por si una segunda vuelta a la historia llega a antojarse. Pero en caso de que necesites liberar espacio, te mostramos tres prácticos métodos que puedes utilizar.

Joy-Con de Switch | Nintendo

Archivar juegos y programas desde el menú principal

Este es uno de los pasos más sencillos y es que no tendrás que entrar en ningún apartado extraño, sino que se realiza todo desde la propia ventana principal. Para ello simplemente tienes que:

Selecciona el programa o juego que quieres archivar de los que se muestran en pantalla . Esto puede ser nada más enciendas la consola.

. Esto puede ser nada más enciendas la consola. Una vez seleccionado el juego, no tienes que entrar, pulsa el botón “+” para abrir las opciones.

Dentro de las opciones que se muestran, pulsa en “Archivar el programa” para poder borrar manteniendo los datos de guardado o “Borrar programa” para borrarlo todo.

Archiva programas y juegos desde la propia lista de programas

En la barra inferior de opciones, selecciona “ Configuración de la consola ”.

”. Ahora pulsa sobre “ Gestión de datos ” en la columna izquierda.

” en la columna izquierda. Pulsa sobre la opción “ Programas ”.

”. Elige el programa que quieras archivar.

Pulsa sobre la opción “ Archivar el programa ” para borrarlo manteniendo los datos de guardado.

” para borrarlo manteniendo los datos de guardado. En caso de querer eliminar todo, pulsa sobre “ Borrar programa ”.

”. También puedes activar la opción “Impedir archivo automático” para evitar que pueda archivarse y seguir ocupando espacio.

Archivo rápido: Libera espacio de programas y juegos