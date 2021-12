PS5: Cómo activar las actualizaciones automáticas en la consola

PlayStation 5 se ha convertido en una de las consolas más deseadas entre los jugadores. Esto no es de extrañar puesto que nos encontramos ante la consola de nueva generación que promete aportar nuevas sensaciones a la hora de jugar y que, sin embargo, no está al alcance de todos los jugadores. ¿Por qué? Debido a los problemas de stock que afectan a todas las compañías.

Sin embargo, aquellos afortunados que pueden disfrutar de tener una PlayStation 5 en sus hogares no pueden perder la oportunidad de configurar esta para aprovechar al máximo las propuestas que ofrece. Entre las configuraciones a las que tenemos acceso no podemos pasar por alto la presencia de actualizaciones automáticas. Después de todo, nos encontramos en un momento donde todos los juegos se actualizan constantemente para tratar de ofrecer la mejor experiencia. Entonces, ¿por qué no aprovechar la oportunidad?

DualSense de PS5 | Sony

Paso a paso para configurar las actualizaciones automáticas de tus juegos

Ya que los juegos e incluso la propia consola requieren de actualizaciones para mantener óptimo el software y, sobre todo, que todos los jugadores puedan disfrutar de la mejor experiencia, vamos a compartir contigo los pasos a realizar. Una serie de puntos muy fáciles de realizar.

En primer lugar entra en “Ajustes” y entra en “ Ajustes de juegos / Aplicaciones y datos guardados ”.

”. Aquí pulsa sobre “Actualizaciones automáticas”.

Activa la opción “Descargar automáticamente” o, en caso de que lo prefieras, “Instalar automáticamente en modo reposo”.

Al activar la segunda opción, los juegos y aplicaciones se actualizarán automáticamente a la versión más reciente mientras tu consola está en reposo. De este modo, una vez la enciendas, comprobarás que tu juego ya está actualizado y podrás disfrutar de tu partida al momento de encender la consola, sin tiempos de espera.