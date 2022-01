Wordle: Trucos sencillos que te ayudarán a adivinar la palabra del día

Cuando un juego logra llamar la atención de los jugadores, no importa su trama, simplemente parece resultar imparable. Hemos visto varios juegos de este estilo, entre ellos encontrándose Wordle, el último gran fenómeno que ha conseguido cautivar la atención de las redes sociales. Lo llamativo de esta obra es que, no solo resulta gratuita, sino que es capaz de lanzar un reto diario a cada jugador con apenas cinco letras. Sin embargo, ¿hay alguna forma de conseguir encontrar la palabra fácilmente?

No hace falta recurrir a las trampas para dar con la palabra correcta y, de ese modo, conseguir nuestro firme objetivo de acertar. Simplemente hay una serie de opciones en las que, si nos fijamos, podremos dar con la solución mucho antes. Por ello, vamos a compartir contigo una serie de trucos sencillos que no solo te ayudarán a ganar, sino incluso a posicionarte entre los mejores del día.

No te quedes con las pistas

El hecho de que se vayan marcando las palabras que has elegido con anterioridad puede confundirte más que ayudarte. Después de todo, ver las palabras que has presentado puede provocar que no seas capaz de pensar en más palabras. Así es que, con intención de que puedas disfrutar de los mejores resultados, fíjate en el teclado o incluso desvía tu mirada hacia otro punto. Esto te puede ayudar a enfocar tu atención y buscar el mejor sentido de la palabra.

Juego palabras | Pixabay

Existen palabras que repiten letra

Esto puede resultar bastante complejo, sobre todo si tienes en cuenta que la letra quedará marcada en verde cuando hayas acertado la posición. Sin embargo, no te indicará si esta se repite nuevamente en el resto de posiciones. Por ello, piénsalo muy bien y comprueba las posibles combinaciones antes de lanzarte a la aventura.

Controla las posiciones

Otro aspecto importante es que el juego te marcará con distintos colores si una letra está o no en la palabra. El verde será una clara indicación de que la letra está situada en el panel. Sin embargo, cuando veas el amarillo, sabrás que la letra es correcta, pero no está situada en el lugar adecuado.

No caigas en la tentación de no seguir las posiciones

Es posible que, al ver que una palabra tiene el amarillo, caigas en la tentación de seguir probando palabras con esa letra mal situada porque, al menos, tienes el seguro de que está presente. Sigue moviendo la letra por el tablero hasta ver que esta se sitúa en verde ya que, con eso, conseguirás obtener los puntos necesarios para poder descubrir la palabra misteriosa.