Ubisoft+: Cómo acceder a la prueba gratuita y acceder a todo su catálogo sin gastar un euro

Son muchos los jugadores que se han beneficiado de la llegada de Ubisoft+, un servicio de suscripción repleto de opciones del catálogo de Ubisoft. Son muchos los juegos que ponen a nuestra disposición y lo mejor es que ahora podemos acceder a este de forma totalmente gratuita gracias a una prueba de tiempo limitado que nos ofrece Ubisoft. ¿Buscas excusas para disfrutar de una nueva experiencia? Este es tu momento.

Con intención de que puedas disfrutar del amplio catálogo de Ubisoft y dejarte llevar por grandes aventuras como ‘Far Cry 6’ o ‘Assassins Creed Valhalla’, vamos a darte el paso a paso para disfrutar de este proceso. Resulta muy sencillo de realizar y lo mejor es que te dará acceso a un amplio catálogo durante todo un mes. Por ello, no te lo pierdas y disfruta de esta experiencia completa y sin igual.

Far Cry 6 | Ubisoft

Paso a paso para conseguir el mes gratis de Ubisoft+

Antes de explicarte el paso a paso a realizar, queremos indicarte una serie de requisitos que los jugadores deben cumplir. Si bien podemos tener acceso a todo el catálogo de juegos, hay una serie de puntos que no podemos pasar por alto. Se trata de una prueba únicamente disponible para las nuevas cuentas de Ubisoft o cuentas inactivas. Si ya tienes una suscripción activa o has tenido una suscripción recientemente, no podrás acceder al servicio. Si cumples estos requisitos, tendrás que seguir estos sencillos pasos.