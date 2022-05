Ubisoft confirma la fecha de lanzamiento del party game ‘Rabbids: Party of Legends’

Fueron varias las compañías que en los últimos días han hecho públicos sus informes financieros, ofreciéndonos con ello todo tipo de detalles de los lanzamientos que llegarán en los próximos meses. Nintendo ha sido una de ellas, además de Ubisoft la cual dejó con ello el posible lanzamiento de un party game, actualmente solo disponible en China, ‘Rabbids: Party of Legends’.

Rabbids: Party of Legends da el salto mundial

Si bien los datos recogidos en el informe de Ubisoft mencionaban que este juego llegaría antes del primer trimestre del año fiscal, no sabíamos el día elegido para ello. Fue debido al gran revuelo que hubo que Ubisoft decidió zanjar el tema y confirmar que ‘Rabbids: Party of Legends’ saldrá al mercado el próximo 30 de junio.

A pesar de que este juego ya había debutado oficialmente años atrás, por el momento era exclusivo para China. A partir del 30 de junio cualquier persona del mundo podrá disfrutar de los 50 minijuegos que incluye, además de los diferentes modos de juego con los que podrás pasarlo en grande con amigos y familiares.

Además de la fecha oficial del juego, Ubisoft ha confirmado las diferentes plataformas a las que llegará el juego. Estas serán Nintendo Switch, Stadia, PlayStation 4 y Xbox One, siendo en estos dos últimos casos compatibles con las consolas de última generación.

La revolución de los Rabbids en los videojuegos

Si Ubisoft acaba de confirmar la llegada oficial de ‘Rabbids: Party of Legends’, estos carismáticos conejos ya iban a estar presentes este año bajo el juego ‘Mario + Rabbids Sparks of Hope’. Este exclusivo de Nintendo Switch es la segunda entrega a lo que juegos de personajes de Nintendo y Ubisoft respecta, y a pesar de que fue anunciado hace un año, todavía no cuenta con fecha de lanzamiento.