‘Uncharted: Legacy Of Thieves’ nos da pistas sobre su posible fecha de lanzamiento en PC

‘Uncharted’ ha sido una de las licencias que más protagonismo ha conseguido en estos últimos meses. Si bien hace poco se estrenó su película de acción real, fue en enero que lanzó ‘Uncharted: Legacy of Thieves’ para PlayStation 5, un juego que dentro de muy poco también llegará a PC.

Posible fecha de lanzamiento

Aunque ya estaba confirmado por Sony que ‘Uncharted: Legacy Of Thieves’ llegaría a PC a lo largo de 2022, todavía no se sabe cuál es su fecha oficial de lanzamiento. Fue a través de SteamBD que pudimos conocer que la ficha del juego en Steam había cambiado su fecha para el 19 de octubre, pudiendo ser esta la fecha en la que finalmente saldría en PC.

A pesar de que a través de este tuit podemos ver como la ficha muestra el 19 de octubre como fecha de lanzamiento, horas después han vuelto a cambiarla. Actualmente si entramos en la ficha podemos ver la fecha 30 de diciembre, una fecha estándar que se utiliza muchas veces para incluir en la ficha cuando todavía no se ha desvelado la fecha de lanzamiento oficial.

Si bien a más de uno le gustaría conocer la fecha de lanzamiento de ‘Uncharted: Legacy Of Thieves’ tendremos que esperar a que haya un anuncio oficial para confirmarlo. Este no es el único proyecto de Naughty Dog del que esperamos noticias, ya que también está el remake de ‘The Last of Us 1’ que llegará a PlayStation 5 el 2 de septiembre.