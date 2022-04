Xokas habla sobre la polémica táctica para ligar de sus amigos: "Cualquier persona que haga algo así me da asco"

Xokas ha estado de nuevo en el punto de mira de las redes sociales. El creador de contenido explicaba hace unos días el "peculiar" método para ligar de uno de sus amigos. Sus palabras han generado todo un aluvión de críticas, destacando especialmente aspectos como la 'cultura de la violación', el impacto tan peligroso de sus palabras entre la gente joven.

A las críticas se han sumado desde políticos, hasta celebridades; no dejando pasar la oportunidad de hacer hincapié en las desafortunadas palabras de Xokas. El streamer ha querido hablar largo y tendido sobre lo sucedido; acompañado por la también creadora de contenido, La Gata de Schrödinger.

Ambos han charlado sobre lo sucedido, así como la percepción de su discurso que incita a la 'cultura de la violación'. Xokas se ha expresado asegurando en repetidas ocasiones que su amigo no salía para aprovecharse de las chicas, "cualquier persona que haga algo así me da asco. Estoy mandando un mensaje positivo a la gente para que entiendan que no hace falta estar colocado todo el rato para salir de noche y ligar"; añadía el streamer en referencia a la conversación previa a sus palabras y en las que mencionaba que salir de noche y drogarse no tienen que ir de la mano.

El creador de contenido destacó especialmente que sus palabras se han entendido de la peor manera posible. "Entiendo que soy el objetivo de todo el mundo, ¿pero de verdad vais a criticar esto? ¿Que un amigo salga sin beber y yo intentando alentar ese comportamiento sano?"; añadía de forma tajante el gallego. "Entiendo que siempre esté en el ojo del huracán, pero ¿vais a criticar esto? ¿Pero qué estáis haciendo?"; señalaba Xokas sobre el verdadero motivo de sus palabras.