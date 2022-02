¿Vas a jugar a 'Elden Ring' en PC? Hay buenas noticias, no necesitarás un equipo muy potente para disfrutarlo

'Elden Ring' está a la vuelta de la esquina. El nuevo RPG de From Software llegará a consolas y PC el próximo 25 de marzo. En los últimos años, los títulos del estudio japonés han logrado una gran comunidad en PC, gracias en parte a sus mods. Con un lanzamiento inminente, From Software ha desvelado el equipo que necesitaremos para disfrutar de la aventura en nuestros ordenadores.

Todos aquellos que vayan a comprar 'Elden Ring' en PC están de enhorabuena, pues no será necesario un equipo demasiado potente para poder activar la gran mayoría de opciones gráficas. La noticia llega a través de la propia página oficial del videojuego en Steam, aunque eso sí, faltan por conocer los requisitos recomendados del título para maximizar las opciones.

Elden Ring | Bandai Namco

Requisitos mínimos Elden Ring

Sistema Operativo: Windows 10, Windows 11

Windows 10, Windows 11 Procesador: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X Memoria : 12 GB de RAM

: 12 GB de RAM Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1060, 3 GB o AMD Radeon RX 580, 4GB

NVIDIA GeForce GTX 1060, 3 GB o AMD Radeon RX 580, 4GB DirectX: Version 12

Version 12 Espacio: 60 GB

Elden Ring se ha convertido ya desde su anuncio en un juego que ha acaparado toda la atención de los fans de From Software, pero también aquellos usuarios que conociendo el buen hacer del estudio nipón han querido acercarse a sus aventuras con este nuevo proyecto.

Catalogado ya como uno de los candidatos a GOTY 2022, Elden Ring supone todo un punto de inflexión para From Software. Se mantiene la esencia Souls en aspectos como las mazmorras, la forma de entender el combate entre otros aspectos; pero ahora también se abraza el concepto de mundo abierto, todo un hito para From Software, y cuya referencia más directa es 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'.