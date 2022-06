El videojuego soñado de 'Shin Chan' llegará este verano a Switch y PS4 ¡en castellano!

¡Buenas noticias! El videojuego más esperado por los fans de ‘Shin Chan’ ha confirmado lanzamiento en nuestro país ¡y en completo castellano! El título apareció hace unos meses en el Nintendo Direct japonés de forma exclusiva. A través de las redes sociales y foros, ‘Crayon Shin Chan’ se hizo viral, despertando el interés del público de Occidente que pedía también su lanzamiento.

Tras meses de rumores, y a través del portal Gematsu, la editora del videojuego Neos Corporation ha confirmado la gran y esperada noticia: ‘Crayon Shin Chan’ llegará a Occidente. Lo hará este verano tanto en PlayStation 4 como Nintendo Switch. Y no sólo eso, sino también con textos en perfecto castellano. Además del español, la editora también ha confirmado que el videojuego aterrizará en otros idiomas como portugués, alemán e inglés.

Crayon Shin Chan | Neos Corporation

Eso sí, mientras que en Asia se han decantado por bautizarlo como ‘Crayon Shin Chan’, en Occidente será muy distinto. ‘Shin Chan: Me and the Professor on Summer Vacation - The Endless Seven Day Journey’, un nombre que bien podría pasar por una película del personaje y por supuesto mucho más largo que el original.

¿Y de qué trata este esperado juego de Shin Chan? El título ha despertado una grandísima expectación debido a su estilo artístico y jugabilidad. Por una parte a nivel visual, el toque cellshading aporta la sensación de estar frente a la serie de animación, pero de forma completamente interactiva; con escenarios prerenderizados.

Por otro lado, a nivel jugable y narrativa el videojuego propone una aventura en mayúsculas para el joven Shin Chan. Mientras su padre se encuentra destinado en un pueblo por motivos de negocios, nuestro protagonista conocerá a un misterioso hombre que le proporciona una cámara. A través de ella descubrirá todo tipo de historias, personajes y misterios a resolver en el pueblo.