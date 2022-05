Xokas amenaza al acosador que envió ocho personas a su casa: "Me llamarán tus padres llorando"

Los creadores de contenido más conocidos siempre han hablado abiertamente de las situaciones a las que se exponen debido a su popularidad. Rubius, Auronplay, Ibai o Xokas por ejemplo han mencionado en ocasiones que no pueden salir a la calle con normalidad como haría el resto de la gente.

Ni qué decir tiene que debido a la exposición en redes sociales o los directos, los streamers tienen que tener extremo cuidado con sus datos personales, en concreto las direcciones. Desgraciadamente, ElXokas ya está sufriendo en sus carnes el que conozcan dónde vive. En un reciente directo, el gallego se ha tenido que enfrentar a un acosador que no paraba de enviarle comida.

Envió hasta ocho personas a su casa

"Voy a llamar a la empresa que me ha enviado esto (el pedido de comida) y le voy a intentar pillar el teléfono y como te lo pille... espero que hayas llamado con el número oculto"; decía Xokas visiblemente alterado por la situación. No es la primera vez que al creador de contenido le pasa algo parecido, pero sin lugar a dudas y en este caso la broma fue demasiado lejos.

Xokas continuó explicando la situación además de la conversación que el repartidor había tenido con el chico que estaba acosando al streamer enviándole comida. "Te va a salir caro esto crack, estás haciendo currar a un pobre señor que acaba de subir cinco pisos, con cinco botellas de vino, con 30 grados y lo has hecho subir aquí para nada. Esto no lo va a cobrar, no está ganando absolutamente nada y lo estás puteando. Él está haciendo su puto trabajo sólo porque tú no tienes los huevos para venir aquí a timbrar"; añadía.

La broma no se quedaría aquí. El joven realizó hasta siete nuevos pedidos a casa de Xokas, alterando doblemente al streamer. "Quiero que me mires a la puta cara. Te voy a meter un puro... se te va a caer el techo encima. Ese chaval se va a tener que pagar la comida, estuve a punto de pagársela yo", decía el gallego sobre el segundo pedido que había recibido minutos después.

"Luego vas a llorar. Luego me dirás "bah Xokas no es para tanto". Estás mandando gente a mi casa con comida porque has pillado mi dirección. Eso está prohibido. No te estás dando cuenta porque eres un niñato de 20 años. Has enviado a ocho personas a mi casa y esto está registrado, lo tengo grabado, estoy en directo"; señalaba el creador de contenido sobre lo que estaba ocurriendo.

"La estás liando que flipas. Y de verdad, tengo muchísimo dinero y te voy a empapelar. Te la vas a comer doblada y luego me vas a llorar. Te voy a hacer una liada que vas a aprender de golpe y tus padres me van a llamar llorando, ya lo verás"; amenazaba el streamer al bromista. Xokas no se ha vuelto a pronunciar sobre la situación pero no cabe duda de que entre él y su abogado, como ya mencionó, moverán los hilos adecuados para que no vuelva a suceder una situación tan desagradable.