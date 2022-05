Xokas se sincera sobre uno de los temas más duros de su vida: “Siempre vais a poder encontrar ayuda”

El mundo del streaming es variado y sorprendente. Hay ocasiones en las que los streamers pueden sorprendernos con todo tipo de situaciones, ya sea a base de crear contenidos que resulten únicos y fascinantes, como a la hora de buscar tratar temas que, de otros modos, son un tabú. Uno de los streamers que ha querido hablar con mayor sinceridad es Xokas, el streamer que nunca teme a la hora de tratar los temas, incluso de afirmar a sus seguidores que ha comenzado las sesiones con el psicólogo.

Recientemente el streamer estaba navegando por Twitter cuando comprobó que el hashtag “suicidio” estaba en tendencias. Un tema que, más tarde, sacó a relucir en su directo con intención de darle visibilidad así como ayudar a aquellos que en algún momento han tenido un pensamiento de este tipo. Para ello, no solo ha querido hablar del nuevo número de teléfono disponible para todos los españoles, sino que incluso ha querido tratar un tema propio y que ha marcado una etapa muy dura en su vida.

Si bien Xokas afirma que no quiere tratar un tema tan triste en su streaming ya que él “estoy aquí para haceros felices, no para haceros tristes”, cree en la importancia de tratar este tema. Por ello, con intención de darle un poco de visibilidad a la situación y demostrar que no es un tema tan extraño, el streamer explicaba que meses atrás vivió el tema del suicidio muy de cerca cuando le confirmaron que uno de sus familiares no solo había muerto, sino que se había quitado la vida.

Explica que, aunque no sabe si debe hacerlo o si es el lugar adecuado, quiere compartirlo ya que “con que ayude a alguna persona es suficiente”. Si bien él intentó que no le afectase mucho, afirma que “es la peor noticia que te pueden dar, no existe una peor” ya que, como él bien explica, no solo es el hecho de perder a un ser querido, sino que este se quitase la vida.

La dificultad de vivir con este tema

Xokas afirma que no solo es la idea de que puedan darte esta noticia lo difícil, sino que es complicado que te puedan enseñar a tratar con este tema. Estamos ante un tema que en los medios se trata con cuidado debido a su delicadeza, o que llega a ser considerado tabú. Sin embargo, cree que es importante que la gente sepa que no es un tema tan raro, que sucede y que, por supuesto, la gente no debe temer a la hora de pedir ayuda.

En todo momento el streamer muestra la importancia de llamar en caso de que alguien llegue a tener este tipo de pensamientos, de que incluso en situaciones de ansiedad, de miedo se hable con los profesionales. Explica que no debe existir la vergüenza o el miedo al rechazo, que todos aquellos que pasen por esta situación deben saber que “siempre vais a poder encontrar ayuda” y que no estarán solos, ya sea por parte de amigos, familiares o incluso profesionales dispuestos a ayudar a gestionar la situación y ayudar a que la gente aprenda a vivir y ver esa luz entre tanta oscuridad.

Por ello, con intención de ayudar a todo aquel que pueda al saber que los streamers o personas que se dedican al entretenimiento “jugamos un papel importante en la vida de las personas”, muestra la importancia de pedir siempre ayuda. Así es que recuerda que para España se encuentra el número 024 como para el resto del mundo pide que se busque el teléfono en Google, pero que siempre, si se tiene un pensamiento de este tipo o si alguien pasa por un momento complicado, no se dude a la hora de llamar y pedir ayuda.