Xokas desvela cuáles son sus juegos favoritos y dignos de ser obra maestra

Xokas no sólo juega a 'World of Warcraft'. El gallego es conocido por tener al MMO de Blizzard en lo más alto, pero también ha disfrutado durante meses o semanas de todo tipo de títulos. 'Rust' o 'Lost Ark' han sido algunos de los más recientes, pero ¿cuáles son los videojuegos favoritos del streamer gallego?

En un reciente streaming el creador de contenido ha desvelado cuáles son sus títulos que entrarían dentro de la categoría de obra maestra, con un rotundo 10 a la espalda. ElXokas hizo la lista de juegos teniendo en cuenta aquellos títulos enfocados al modo singleplayer; sin entrar a valorar otros que tuvieran contenido online.

Dos de las sorpresas en las menciones de Xokas fueron 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' y 'Red Dead Redemption 2'; dos títulos que el gallego ha jugado recientemente en directo junto a sus espectadores. En particular el juego de Nintendo Switch fue uno de los que más sorprendió al streamer, llegando a realizar directos de hasta 12 horas para continuar la aventura de Link.

También hay espacio para juegos de corte clásico. Xokas guarda un grandísimo recuerdo de una de las sagas insignia de PlayStation. 'Metal Gear Solid 2' y 'Metal Gear Solid 3' entran de lleno en la lista de mejores juegos para el streamer; así como 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time', la obra maestra de Nintendo 64.

Siendo un gran amante de los shooters, Xokas concluyó su lista de juegos de 10 con 'Half-Life' y 'Far Cry 3'. Ambos FPS son títulos influyentes en su género, marcando precedentes en el momento de su publicación.

"Tengo muchos juegos de 9 u 8.5; pero esos son dieces de verdad"; añadía ElXokas". Uno de los espectadores mencionaba que 'The Witcher 3' podía meterse de lleno en la lista de juegos favoritos del streamer, a lo que el gallego respondió que tal vez en unos meses podría darle una oportunidad.